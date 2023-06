Edith Hermida se animó a contar el rumor que todos suponían con Beto Casella: "Él se ofreció"

Edith Hermida contó una historia con Beto Casella que confirma los rumores que se estaban manejando entre ambos. Qué pasó con las figuras de Bendita TV.

Edith Hermida volvió a hablar de su relación con Beto Casella y contó una historia sobre un tema que muchas personas sospechaban dando por finalizado los rumores. La panelista y locutora que está en pareja con el productor Mariano Tabares desde marzo del 2022 sorprendió a todos y su testimonio se remonta a algo que sucedió a principios de año.

En diálogo con el portal Diario Show perteneciente a Crónica, Edith Hermida reveló su próximo compromiso laboral al margen de su participación en Bendita TV. Es que estrenó su primer show unipersonal llamado Teneme paciencia, aunque en medio de la entrevista brindada, hubo un detalle que llamó la atención.

Es que Edith Hermida tuvo un inconveniente cuando se fue de vacaciones a principios del 2022 a Estados Unidos y es que se quedó sin plata. "Volví de las vacaciones donde gasté un poco de más, encima el dólar subió. Ya había hecho gastos con tarjeta y la verdad que calculé mal, me quedé pelada", dijo.

Es por eso que hizo un llamado urgente a su compañero y amigo Beto Casella para que la ayude en ese mal momento prestándole plata. "Me fui al exterior y no me alcanzaba para pagar la tarjeta, entonces él se ofreció a prestarme la plata y acepté. Me dio $400.000 el 28 de febrero. Le dije que se lo devolvía en dos veces", confesó.

Famosa Periodista reveló que no pudo "concretar" con Beto Casella por culpa de Edith Hermida

Bendita TV, el programa de Beto Casella, ya lleva 18 temporadas al aire en la pantalla de El Nueve es un clásico de la televisión nacional, pero el único integrante que estuvo siempre fue su conductor. El staff de penalistas cambió todos los años y muchos de ellos tuvieron internas e idas y vueltas que se siguen revelando con el paso de los años. Ahora salió a la luz que una de las exintegrantes casi tuvo una relación con el animador.

Se trata de Evelyn Von Brocke, quien estuvo cinco años en el panel. La periodista tiene más de 30 años de experiencia en los medios, pero sin dudas alcanzó la popularidad en el programa de archivo de El Nueve, cuando se sumó en 2010. Su mediática separación de Fabián Doman se produjo en 2013 y su participación en Bendita obtuvo gran relevancia.

Desde el controversial divorcio, tanto Evelyn como Doman rehicieron sus vidas y formaron nuevas parejas. Pero la periodista fue entrevistada en La tarde del nueve e hizo sorprendentes revelaciones: su relación con el padre de sus hijos, las peleas que tuvo en la televisión con algunos de sus colegas, y hasta dio a conocer un secreto que involucra a Beto Casella.

Sin embargo, se ganó la atención de todos los presente cuando contó que, al separarse de su ex marido, coqueteaba con el conductor de Bendita. Sin embargo, la posible relación no se concretó por culpa de una de sus compañeras de panel: Edith Hermida. "Pudo haber sido algo, pero cada vez que me acercaba a él, Edith aparecía", subrayó.