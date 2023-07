Beto Casella y Edith Hermida confesaron que todos pensaban de su relación: "Nos confundimos"

El conductor deschavó una actitud de su compañero de Bendita TV. Edith Hermida es parte del ciclo de Beto Casella desde su segunda temporada.

Beto Casella y Edith Hermida expusieron ante el público televisivo la tensión sexual que hubo entre ellos y sorprendieron con sus revelaciones. El conductor y la panelista de Bendita contaron el tipo de actitudes han tenido que evidenciaron un histeriqueo por parte de ambos.

Edith Hermida acudió a la radio Urbana Play con motivo de promoción para su espectáculo de stand up, Teneme Paciencia, y en ese contexto reveló datos desconocidos hasta el momento sobre las internas de Bendita. La locutora es parte del ciclo desde su segunda temporada (2005) y es quien ocupa el rol de la conducción cada vez que Casella no puede asistir al estudio de El Nueve.

"Con Beto alguna vez nos confundimos un poco pero no llegó a pasar nada. Estábamos los dos en pareja en ese momento, nunca coincidimos solteros. Pero ahora ya no, ya pasó el momento", relató la panelista de Bendita en diálogo con Sebastián Wainraich y su equipo de Urbana Play. Como no podía ser de otra manera, ese fragmento de la entrevista fue incluido en un informe del ciclo de El Nueve con la cuota de humor que caracteriza al espíritu del programa y las figuras hablaron sobre su antiguo histeriqueo en vivo.

"Y, hubo una época en la que había mensajes fuera de horario. '¿Qué estás haciendo?', me ponía", confesó Beto y Edith soltó una carcajada. "¿En qué andás? ¿Qué estás pensando?', me ponía", sumó el conductor mientras los demás panelistas criticaban con humor a Edith, en alusión a que en ese momento era una persona casada. Al mismo tiempo, el periodista aludió a los amoríos que habría entre las figuras de El Nueve: "Es un canal de mucho camarinazo loco".

El panelista Enzo Aguilar hizo alusión de manera humorística a la rueda de prensa que Edith hace desde hace semanas para hablar sobre su espectáculo y soltó: "Lo que es preocupante es que Edith con tal de vender una entrada para una fecha, va a empezar a matar a uno por uno, porque en cada nota nombra a alguien. ya le dio a Any, le dio a Beto". Por su parte, Hermida redobló la apuesta y aseguró que así será.

El descargo de Beto Casella en los Martín Fierro

"Gracias a nuestro público de cada noche. Y permítanme un amable parrafito para decir que todos y todas los que estamos acá cada día y cada noche salimos al aire gracias a los muchachos y chicas que ahora están reclamando en la puerta del hotel una equiparación de salario", sostuvo el conductor de televisión en su discurso de agradecimiento cuando Bendita ganó como Mejor Humorístico de Actualidad.