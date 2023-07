Beto Casella aprovechó la SEPARACIÓN y contó TODA LA VERDAD de Edith Hermida: "No está capacitada"

El conductor fulminó a su compañera en su descargo. Beto Casella opinó sobre la separación de Edith Hermida de su último novio.

Beto Casella lanzó una fuerte frase sobre Edith Hermida, después de que se supiera que la locutora se separó de su expareja. El conductor de Bendita, por El Nueve, habló sobre la manera de vincularse románticamente que tiene su compañera de trabajo, con quién se conoció hace poco que tuvieron un acercamiento y se "confundieron".

Edith Hermida oficializó su romance con un productor radial hace algunos meses, después de que se los vieras felices en unas vacaciones en la playa. A pesar de esa situación, la relación recientemente llegó a su fin y Hermida dio a conocer el motivo en diálogo con Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo. "Estoy grande para que me hagan planteos", sostuvo la locutora.

Beto Casella fue consultado por el notero del ciclo de El Trece en alusión al presente personal de su compañera de programa desde hace más de quince años y sostuvo: "Yo apostaba un poco más, noto que las parejas cuando el hombre es más joven, dura, ellos funcionaban. Se ve que me equivoque". Y agregó: "Me parece que el tipo era medio ‘che te mande un mensajito a la mañana y son las 6 de la tarde y no me contestaste’. Yo creo que él tiene razón, ella puede trabajar mucho pero contéstale, mandale un emoji al menos, un corazoncito. Es desamorada Edith, es fría. No está capacitada para enamorarse, es una negra desalmada".

Fuerte opinión de Beto Casella sobre los dichos de Jorge Lanata de Wanda Nara

El periodista dio un diagnóstico sobre Wanda Nara cuando no había ningún parte médico oficial, en medio de una internación de la conductora de Masterchef. El comunicador fue criticado por muchos colegas, entre ellos, el conductor de Bendita: "Es muy curioso porque Lanata arrancó muy joven en el periodismo, no puede no saber esto. Primero que tenés que saber lo que dice la ley y segundo es una cuestión de sensibilidad. Marina Calabró que tiene la mitad de la edad de Lanata, le dice cómo tienen que ser las cosas". Casella destacó los códigos de otros colegas que respetaron a la familia Nara y no hablaron sobre la salud de la conductora: "Esto no es cuestión de ser transgresor o que no le importe, hay una ley. Si la familia de Wanda Nara lo demanda, se lo gana. Hay una ética periodística, no es que lo estamos diciendo solemnemente".