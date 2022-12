Dos argentinos se quedaron con la pelota del último gol de Messi en mundiales: "No la largué"

Una pareja de hermanos de la provincia de Buenos Aires reveló cómo hizo para quedarse con la pelota con la que Messi marcó el tercer gol ante Francia en la final del Mundial de Qatar.

Dos hermanos que presenciaron la final del Mundial de Qatar 2022 revelaron cómo fue la estrategia que implementaron para quedarse con la pelota con la que Lionel Messi marcó el tercer gol en la definición ante Francia. "Tuvimos muchísima suerte", se sinceró Ignacio, uno de los protagonistas de esta insólita historia.

El domingo pasado Argentina se consagró campeón del mundo luego de 36 años en el Lusail Stadium de Qatar ante 80 mil argentinos que coparon el estadio para ver a Messi levantar la copa. Justamente el rosarino fue una figura central de la final ante Francia, ya que hizo dos goles durante el partido. El segundo de ellos fue a los tres minutos del segundo tiempo del alargue cuando Messi empujó la pelota hacia el arco para marcar el 3-2 parcial para Argentina.

Fue en ese momento que los hermanos Juan e Ignacio, que estaban viviendo la final en Lusail, vieron que un jugador del equipo de Scaloni pateó la pelota con fuerza al sector en el que estaban ellos. "Uno de los jugadores de la Selección Argentina la reventó hacia el bloque donde estábamos nosotros. Cayó muy cerquita nuestro y cuando la voy a ver la tenía un francés", contaron en una entrevista en Telefe, al tiempo que el integrante de la Scaloneta que revoleó la pelota habría sido Paula Dybala.

Entonces idearon una estrategia para conseguir la preciada pelota y lo llevaron a cabo: "Le expliqué que la pelota se le tenía que devolver a la policía y me la dio. Después no la largué por nada en el mundo". "Un policía me la vino a pedir y, como no me la pudo sacar, vino un supervisor a decirnos que nos la podíamos quedar", agregaron los hermanos sobre cómo consiguieron quedarse con una pelota que ya es histórica.

Messi, a punto de renovar con PSG

Si bien el actual vínculo del delantero de 35 años con la entidad parisima vencerá el 30 de junio de 2023, todo indica que el mismo será extendido por una o dos temporadas. Más allá de que se especuló con la partida del astro a Newell´s, el regreso a Barcelona o el arribo a Estados Unidos, lo cierto es que solamente restan detalles mínimos para que el atacante siga como compañero de Kylian Mbappé y de Neymar en el conjunto dirigido por Christophe Galtier.

De acuerdo con el diario galo Le Parisien, el rosarino "ha aceptado" la propuesta de la entidad liderada por el jeque qatarí Nasser Al Khelaïfi en desmedro de otras ofertas para encarar el tramo final de su carrera profesional. A pesar de que se reunió con el entrenador Gabriel Heinze y alimentó las ilusiones de Newell´s, el sueño de muchos hinchas del fútbol argentino de ver a "Leo" en las canchas del país que lo vio nacer deberá esperar.