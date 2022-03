Diego Leuco vs. Juan Miceli: la batalla menos pensada entre periodistas

Intrusos reveló el trasfondo de la batalla menos pensada entre periodistas entre Diego Leuco y Juan Miceli.

Juan Miceli vs. Diego Leuco según Intrusos.

Juan Miceli vs. Diego Leuco según Intrusos.

Aunque las disputas personales en la televisión argentina ya son comunes, en las últimas horas trascendió una que es la menos pensada. Se trata nada menos que del feroz enfrentamiento entre Diego Leuco y Juan Miceli.

La información fue publicada por Intrusos (América TV) durante el programa del martes 22 de marzo de 2022, con una breve entrevista incluida al conductor de Telenoche (El Trece).

Diego Leuco vs. Juan Miceli

La batalla entre periodistas comenzó luego del polémico testimonio de quien actualmente forma parte de El hotel de los famosos, por El Trece. Entre otras cosas, el ex TV Pública opinó que "la televisión ya no es lo que era antes" porque "los chicos de ahora arrancan a una edad en la que todavía no tienen mucha calle ni demasiada experiencia".

Consultado por el cronista de Intrusos, el hijo de Alfredo Leuco manifestó que no escuchó lo que había dicho su colega, aunque además aclaró: "Me parece que no hay nada distinto. Digo... (Andrés) Percivale, que fue el primer conductor de Telenoche, arrancó a la misma edad que yo: a los 29".

Diego Leuco también resaltó que no cree que "haya ningún cambio" en la pantalla chica argentina y que no se está "comparando con nadie". "Me parece que la edad es algo súper accesorio, y cada vez más", completó.

Diego Leuco habló sobre las polémicas declaraciones de su colega Juan Miceli.

Qué dijo Juan Miceli sobre Diego Leuco

En la entrevista con Pasa Montagna (Radio Rivadavia, AM 630), el integrante de El hotel de los famosos recordó: "Me formé en Telenoche, que en su momento se le decía 'La Catedral' porque todos querían trabajar ahí".

El comunicador aseguró que "para conducir un noticiero, antes llevaba muchos años ser movilero" y especificó: "Recuerdo el primer móvil que hice en vivo para Telenoche. Me llamaron, me sentaron y me prepararon para eso, que era un logro espectacular. Lo que veo ahora con Diego (Leuco), que tiene una trayectoria excelente por el tiempo que tiene, es que no estuvo en la calle como movilero".

En la misma línea, Miceli señaló que hoy "muchos chicos que conducen sin haber sido movileros". "Yo vengo de la escuela que era al revés: primero morfarte la calle muchos años, después conducir la madrugada del domingo y todo un camino con los peores horarios, los feriados...", agregó.

No obstante, aclaró que no reniega de eso y que "ahora hay muchos conductores jóvenes que pasan de ser panelistas a conducir noticieros. Son los tiempos que corren, hoy todo es mucho mas vertiginoso".