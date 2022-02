Diego Leuco reveló qué fue lo que lo enamoró de su nueva novia, Sofía Martínez

Luego de confirmarse su nueva relación amorosa, Diego Leuco contó cómo surgió el amor y los detalles del inesperado noviazgo.

Pese a los intentos por mantener un bajo perfil sobre su vida privada, el romance de Diego Leuco salió rápidamente a la luz por Juariu, la famosa periodista especializada en redes. Así es como, con todos los focos mediáticos encima de él, el periodista terminó por admitir su noviazgo con Sofía Martínez en una reciente entrevista.

Diego Leuco llevaba varios años soltero y muy poco se sabía con respecto a su vida personal y romántica una vez que las cámaras se apagaban. Sin embargo, una serie de indicios en las redes sociales, hicieron que la periodista y expanelista de Bendita Juariu, descubriera que Leuco y Martínez tenían ciertas interacciones alarmantes. Empezó a atar cabos y terminó por descubrir el vínculo amoroso, el cual fue confirmado luego de unos días por la pareja.

El pasado fin de semana, Diego Leuco dio una entrevista con Catalina Dlugi para el ciclo radial que conduce en La Once Diez y allí habló en profundidad de su relación con la periodista Sofía Martínez. "Hace poquito que empezamos, pero ya de golpe compartís con amigos, compartís cosas de tu vida, y bueno, ya en un momento es una relación, ponele novios, ponele pareja, la palabra a mí me da igual, pero iba a decir: ‘Estamos saliendo’ y me pareció poco", reflexionó al respecto Leuco.

Asimismo, el periodista contó qué fue lo que lo había enamorado de Sofía y lo había ayudado a dar ese paso de comenzar la relación que tiene hoy en día. "A mí me pasa mucho que cuando a mí me gusta una persona, me gusta también porque admiro lo que hace, sino me cuesta mucho engancharme", aseguró el comunicador y amplió que el "ya la conocía y le gustaba mucho su laburo".

Por último, Diego Leuco no quiso dejar de remarcar la forma en la que tiene presente el trabajo de su pareja y lo importante que le parece que tenga un crecimiento como profesional. "Hoy del periodismo deportivo siento que es la gran aparición del último año, la gran revelación, ella tiene una manera muy propia de contar las cosas, está haciendo una carrera increíble y a mí lo primero que me llamó la atención fue lo bien que hacía su laburo", finalizó el conductor de televisión luego de admitir que "está muy enamorado".

La foto que reveló todo

Luego de que Juariu dejara abierta la posibilidad de que Diego Leuco saliera con Sofía Martínez, la novedad rápidamente hizo eco en el mundo de la farándula. Sin embargo, por unos días, los periodistas no quisieron confirman nada.

Así es como, luego de que la polémica se enfriara y la situación se calmara bastante, Diego compartió una foto en su Instagram abrazado a Sofía y la acompañó con un emoticón de corazón. De esta forma, reveló que, oficialmente, estaba en pareja.