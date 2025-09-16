EN VIVO
Daniela Celis se quebró y contó qué le dijo a sus hijas del accidente de Thiago Medina: “Tiene”

Daniela Celis brindó un emotivo mensaje antes de ingresar al hospital donde Thiago Medina continúa en terapia intensiva, en coma inducido, tras su grave accidente.

16 de septiembre, 2025 | 14.28

A cuatro días del grave accidente que dejó a Thiago Medina en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Daniela Celis se detuvo a hablar con la prensa antes de ingresar al centro de salud. La ex Gran Hermano llegó acompañada por Nacho Castañares, padrino de sus gemelas Laia y Aimé, y compartió un relato cargado de fe, angustia y gratitud.

“Estamos muy contenidos. Las bebés están bien y contenidas. Hay mucha gente que está con nosotros y siempre se los voy a agradecer. Quiero que las nenas no sientan la ausencia de un día para otro. Les explicamos todo de a poquito. Recién se enteraron de que su papá tiene ‘nanita’. Cuando prendemos una vela, lo señalan y dicen: ‘papá’”, contó Daniela con la voz entrecortada, describiendo el proceso familiar para atravesar la internación de Thiago.

La joven remarcó la gravedad del cuadro y el apoyo médico que recibió su pareja: “Entiendo que está grave y no fue cualquier cosa lo que pasó. Está en terapia intensiva y tiene un coma inducido. Es un día a día. Para mí es muy importante la oración. Yo lo que quiero es que mis hijas no se queden sin papá. Es lo único que quiero. De mi lado va a estar toda la fe y fuerza”.

El agradecimiento de Daniela Celis en medio de la internación de Thiago Medina

Conmovida, Celis agradeció al personal de salud y a quienes acompañan a la familia en este difícil momento: “Quiero agradecer a los médicos y al hospital porque le salvaron la vida literalmente. Su corazoncito late y es lo único que importa en este momento. Esto viene para un poco más. No sé cuánto más. Sé que está evolucionando de a cosas muy chiquitas y leves”.

Finalmente, dejó en claro la complejidad del día a día: “Cuando llego a mi casa me tiro al piso y les digo a mis hijas que papá les manda todos estos besos y las lleno de besos para que entiendan que su papá está. Todo de a poco porque es muy complicado todo esto. Quiero que Thiago salga de acá lo más rápido posible, pero es muy difícil. Solamente creo en Dios, pero falta…”.

