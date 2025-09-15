Daniela rompió en llanto al hablar de la salud de Thiago, su expareja y padre de sus hijas.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, está actualmente en terapia intensiva producto de un violento accidente de tránsito. El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando la moto Honda que manejaba impactó contra un Corsa gris en Moreno. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega ubicado en la mencionada localidad bonaerense y es allí donde se están tratando sus múltiples lesiones.

Una enorme cantidad de medios situaron móviles en el nosocomio, a la espera de cualquier familiar que pudiera esclarecer cómo se encuentra él. Este lunes por la tarde, quien brindó declaraciones fue Daniela Celis, expareja de Thiago y con quien tuvo dos hijas gemelas. En primera medida, manifestó que aún no tenía el parte médico ya que este se entregaba más tarde, solicitando luego frente a las diferentes cámaras que la gente siga rezando por su recuperación.

Qué dijo Daniela sobre la salud de Thiago

"Fui a entregar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más cosas y después vuelvo. La familia de Thiago seguramente les va a decir. Por favor, solamente pedimos cadena de oración por Thiago", expresó notablemente confungida la también ex participante de Gran Hermano.

"Pedimos cadena de oración, mucha luz, mucho amor. El día de mañana las hijas de él se lo van a agradecer. Estamos todos unidos", completó para luego marcharse. Cabe destacar que Thiago a presentado una leve mejoría respecto de los últimos días, aunque sigue con un cuadro complejo.

Daniela junto a Thiago y sus hijas.

De acuerdo al último comunicado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, el joven aún permanece en terapia intensiva, donde está "bajo control médico" y con el "seguimiento del servicio de cirugía torácica". Para este lunes a las 18 estaba pautado un nuevo parte, aunque por el momento no ha trascendido.