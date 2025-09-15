Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina.

Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano que sufrió un accidente el viernes pasado mientras manejaba su moto. Qué dice el parte.

De acuerdo al comunicado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina permanece en terapia intensiva, donde está "bajo control médico" y con el "seguimiento del servicio de cirugía torácica".

Además, las autoridades médicas del hospital indicaron que Medina "se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado". En el transcurso del día, "se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales".

El próximo parte médico del ex participante del reality Gran Hermano se conocerá a las 18 del lunes, añadieron las autoridades.

Daniela Celis, sobre Thiago Medina: "Toda la luz que envían está llegando"

El domingo por la noche, Daniela Celis, madre de las hijas de Thiago Medina, publicó un comunicado en sus historias de la red social Instagram. "Thiago tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, reiki y oraciones que envían", publicó Celis, quien desde el viernes publicó actualizaciones del estado de salud de su expareja.

"Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración. Toda la luz que envían está llegando", continuó Daniela Celis, antes de añadir: "Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias".