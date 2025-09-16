La hermana de Thiago Medina enfrentó las cámaras y contó la verdad sobre su salud: "Un montón"

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina.

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, habló sobre el estado de salud de su hermano, quien permanece internado en terapia intensiva después de sufrir un accidente con su moto el viernes pasado.

La hermana de Thiago habló con los medios desde la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde su hermano está "estable" y con pronóstico reservado, según informaron las autoridades médicas en el último parte. "Me tomo este atrevimiento para agradecer al hospital, a los médicos que están atrás de Thiago, es un montón", indicó.

"Como todo accidente es un impacto muy fuerte. Es un proceso donde vamos a estar toda la familia apoyándonos", dijo Camila, quien contó desde el accidente pudo ver una sola vez a sus sobrinas. "Las vi una vez que estaban durmiendo pero Dani dice que las bebés están bien. También quiero estar no acompañando solamente acá, sino que acompañando a Dani y a su mamá que está cuidando a las bebas", expresó.

Al lado de Camila estaba otro de los hermanos de Thiago, quien declaró a la prensa: "Sin Dios esto no va a ser reversible. Tengamos las posibilidades que tengamos para sostener esta situación, el único que puede revertir la situación es el todopoderoso, que es Dios".

El pedido de dadores de sangre

Además, Camila explicó que, quienes pudieran y quisieran, pueden acercarse a donar sangre para su hermano entre las 7 y las 10 de la mañana. "Faltan 15 personas. El que se quiera acercar, gracias", pidió, justo después de contar que ella había donado sangre en el hospital más temprano este martes.