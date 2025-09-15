¿Cuántos hijas tienen Thiago Medina y Daniela Celis? Quiénes son y cómo se llaman

Thiago Medina y Daniela Celis tienen dos hijas.

Thiago Medina, conocido por su paso en Gran Hermano 2022, atraviesa horas críticas luego de un accidente de moto que lo dejó en terapia intensiva. El joven de 22 años fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde está bajo control clínico estricto por la extracción del bazo y complicaciones pulmonares.

En este difícil contexto, el gesto de sus hijas se volvió un símbolo de esperanza. Aimé y Laia, las gemelas que tuvo junto a su expareja y también ex GH Daniela Celis, enviaron un tierno saludo que conmovió a las redes sociales y puso el foco en la familia del joven, hoy aferrada a su recuperación.

¿Cuántas hijas tiene Thiago Medina?

Es padre de dos hijas gemelas de apenas un año. Las pequeñas son fruto de su relación con Celis, con quien comparte la experiencia de haber pasado por la casa de Gran Hermano en 2022.

Después del accidente, Camila, hermana de Thiago, compartió en redes un cartel hecho por las niñas con las huellas de sus manos y la frase: “Vos podés papá. Te amamos”. La publicación rápidamente se viralizó, en medio de uno de los momentos más difíciles para el exparticipante del reality.

Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas.

Cómo sigue la salud de Medina, según el último parte de los médicos

El último parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega detalla que Medina permanece en terapia intensiva, con respirador e inotrópicos, en condición crítica y bajo monitoreo permanente de la cirugía torácica a la que fue sometido. Celis detalló que, además de perder el bazo, uno de sus pulmones resultó severamente afectado.

El accidente ocurrió el viernes en Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, cuando la moto de Medina impactó contra la parte trasera de un auto sobre la avenida General San Martín. La principal hipótesis responsabiliza la falta de señalización en la zona, aunque la Justicia investiga las causas del siniestro.

Desde ese momento, la familia del joven pidió una cadena de oración y apoyo en redes. Su hermana Camila lo describió como “la alegría de nuestra familia” y recordó momentos compartidos con su hermano, con la esperanza de volver a verlo con la chispa que lo caracteriza.

Si bien ya no están en pareja, Celis también se mostró muy cercana al padre de sus hijas. En sus redes pidió “luz y amor” para Medina y agradeció que, al menos, llevaba casco al momento del accidente. “Rezo y pido cadena de oración. Thiago lo necesita”, escribió la influencer.