Coti de Gran Hermano rompió el silencio y causó preocupación: "Cansada"

La ex participante de Gran Hermano se pronunció sobre el momento que atraviesa en sus redes sociales. Coti Romero dio a conocer los motivos por los que estaba baja de energías.

Coti Romero se sinceró en sus redes sociales sobre el momento que atraviesa y dio a conocer los motivos de su extenuante cansacio. La pareja de Alexis de Gran Hermano vive un presente álgido tras su salida del reality show de Telefe debido a la gran exposición que éste significó para su imagen.

La joven intenta aprovechar al máximo la masividad de publico en redes que le dio su paso por el reality cuyos concursantes recientemente recibieron gritos desde afuera y sabe que estos primeros meses son fundamentales para que pueda desarrollar su imagen y así instalarse en los medios. Por eso, Coti recorre programas de televisión todos los días, comparte contenido en sus redes sociales de marcas con las que trabaja y además recibe propuestas para formar parte de obras de teatro de reconocidos directores.

La concursante, que criticó a Romina de Gran Hermano, aseguró que disfruta de su presente pero al mismo tiempo se sinceró en relación al cansancio que esta atareada rutina genera en ella: "Bueno primero quiero contarles que estoy un poquito baja de energía hoy, estoy muy cansada pero por suerte mañana me tomo le día libre. Si bien lo suelo hacer por Twitter, quiero agradecerles realmente a las personas que me bancan porque están en todas, en absolutamente todas", soltó en una de sus historias de Instagram la influencer. Y sumó: "Estoy un poquito enferma porque ayer me dormí con una camiseta que me da un frío terrible porque perdí una apuesta pero bueno ya se me va a pasar".

"Hoy más matada que nunca. Me gustaría poder saludar uno por uno pero lamentablemente se me hace imposible, pero de verdad gracias", insertó como texto Coti encima del video publicado en su historia.

El interés de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti en Coti de Gran Hermano

Nito Artaza es el director teatral que aseguró estar interesado en que Coti formara parte de alguna de sus obras por el carisma que la joven tiene. "Los jóvenes son muy parecidos a los que están ahí adentro y se ilusionan con ser muy famosos también. Y bueno para algún producto simpático, por ejemplo, yo la veo a la correntina. Se puede sacar para comedia, teatro, tiene mucha impronta. Estoy esperando para llamarla", enunció el actor en Intrusos cuando Coti todavía estaba en la casa del reality en cuyo debate recientemente se pelearon Juariu y Cristian U. Y cerró: "La estoy invitando a que venga porque tengo la presentación de diferentes regiones y ella podría hacerlo, me encantaría, es divina".

Cuando la novia de "El Conejo" salió de la casa, Artaza fue consultado por las posibilidades de que la correntina formara parte de una de sus obras y él respondió: "Se fue la Coti, yo le veía muchas posibilidades de manejar los conflictos. Y a mí me gusta…si ella se prepara, me gustaría, yo tenía pensada una comedia para ella si se prepara, con otros actores, por supuesto. Si ella tiene ganas, en un tiempo, lo poco que la vi estaba muy bien", también en diálogo con el ciclo conducido por Flor de la V en América TV.

A Miguel Ángel Cherutti también le preguntaron qué concursante de Gran Hermano elegiría para un elenco y nombró a Coti, por lo que la joven ya estaría en disputa de dos de los más reconocidos directores de teatro de revista en Argentina.

Fuerte cruce en vivo de Coti de Gran Hermano y Nancy Pazos

El recorrido de Coti en la televisión incluyó un paso por el ciclo de A la Barbarossa, que Georgina Barbarossa conduce en Telefe y donde Nancy Pazos trabaja como panelista. La joven y la periodista discutían sobre el rol de Romina en la casa de Gran Hermano y Coti recordó que su compañera le había a dicho que era mala persona cuando convivían.

Coti: No la estoy juzgando a ella como madre. Ella me dijo ‘sos mala persona’

Nancy: No es la única que piensa eso

C: Eso es un juego, Nancy. Todo el mundo piensa que sos mala persona también, pero no por eso. La diferencia es que yo estuve en un juego y por eso me considerás una mala persona. Vos no estuviste en un juego y te consideran una mala persona. No podemos comparar eso

N: Yo digo lo que pienso y no me importa.

Coti: ¿Vos no me ensuciaste a mí diciendo que había tratado mal a los maquilladores y peinadores sin tener sustento? Eso no fue así.

N: ¿Cuándo?

C: No fue así y de hecho, con los maquilladores y los peinadores me llevo súper bien.

N: Creo que no lo dije de vos.

C: Sí, lo dijiste.

N: Fue lo que escuché en maquillaje.