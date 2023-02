Juariu le puso los puntos a Cristian U en el debate de Gran Hermano: "La chicana está de más"

La picante pelea entre Juariu y Cristian U en el debate de Gran Hermano que dejó sin palabras a los televidentes.

Juariu, influencer y panelista del debate de Gran Hermano 2022 (Telefe), protagonizó un arduo momento en el debate con Cristian U, el ganador de la edición 2011 y una de las figuras más destacadas del reality.

Todo comenzó cuando Cristian dio su opinión sobre el trío de amistad conformado por Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig y señaló que, muy pronto, probablemente se separen. Juariu se mostró en desacuerdo y empezó una pelea que duró varios minutos mientras estaban al aire.

"No podemos hacer futurología porque no sabemos qué va a pasar ni la semana que viene en la casa", opinó la joven tucumana. Fue entonces cuando "el estratega de Gran Hermano" la frenó en seco y le dijo: "Los que estuvimos adentro lo pensamos distinto que los que están afuera. ¡Opinan cómo se manejan los autos de carrera y nunca se subieron a uno!".

Esta última frase no le cayó para nada bien a Juariu, quien rápidamente se defendió y le respondió: "Y bueno, Cristian, pero estoy acá sentada. Se ve que te molesta que esté sentada acá, pero qué vamos a hacer". "No, pero Juariu, te lo digo de corazón y te lo digo bien...", le contestó el mediático, intentando remediar la situación.

Pero Juariu no se quedó callada y le remarcó que solamente trata bien a quienes lo halagan: "Disculpame por no decir que sos el mejor jugador y chuparte las medias para que me hables bien. Es lo único que hacés. Si alguien habla bien de vos, 'ay, qué bueno...'".

"Robertito" Funes Ugarte, el conductor del debate, miró toda la situación atónito y le preguntó a Juariu qué le pasaba. "No me pasa nada, él me critica mi lugar acá en la silla", sostuvo la joven. "No te critico, Juariu. Lo que te digo es que los que estuvimos adentro lo vemos distinto. Está perfecto que lo vean desde afuera, pero el que lo vivió sabe cómo es", le contestó Cristian.

Sin embargo, Juariu insistió en que la había tratado mal: "Pero la chicana está de más. Digamos, no me voy a comer la chicana de Cristian U...". "Y yo no puedo comerme la chicana de alguien que revisa redes", contestó el exganador de Gran Hermano, avivando aún más la tensión. Juariu intentó explicarle que ella no lo había chicaneado, pero como la discusión parecía no tener fin, el conductor les pidió que pararan y continuó con el programa.

Las opiniones de los seguidores de Gran Hermano sobre el cruce entre Juariu y Cristian U

Mientras algunos defendieron a la influencer tucumana y sostuvieron que Cristian U la había ninguneado, otros opinaron lo contrario. "No deberían dejar que una fan opine porque no aceptan la realidad", observó una persona en relación a Juariu. En este sentido, otra persona opinó que Juariu estaba muy fuera de lugar en aquel debate, ya que era la única observadora y el resto de los integrantes eran exjugadores.

"Pero si el programa del día viernes es sobre EX JUGADORES, qué carajo tiene que ver Juariu, además nunca fue neutral la mina", se quejó una televidente. "Y bueno, Cristian, pero ella está ahí sentada, vos tuviste que ganar un GH para estar ahí, ella está ahí por ser ella. Tiene todo el derecho a opinar. No me la hagan enojar a la Juariu", la defendió otra persona.