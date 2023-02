Un grito desde afuera alteró a los participantes de Gran Hermano: "Gritaron"

Los participantes de Gran Hermano escucharon una serie de gritos desde afuera de la casa y quedaron muy movilizados. La fuerte reacción de los concursantes en el programa de Telefe.

En Gran Hermano siguen sucediendo situaciones que alteran el juego del programa de Telefe. Durante la transmisión de Pluto TV del pasado sábado 4 de febrero, en las afueras de la casa se escucharon varios gritos que sin dudas alteraron a los participantes del reality.

Todo sucedió en horas de la tarde y de la noche, cuando los jugadores de Gran Hermano se encontraban tomando sol y también disfrutando del día en la pileta. En dicho momento, un grupo de fanáticos se acercó a las inmediaciones del hogar para lanzar gritos a favor o en contra de los participantes.

Los gritos que se escucharon desde afuera de la casa de Gran Hermano

"Julieta, Nacho te votó". "Nacho, vas a la final. Te amamos". "Primo, la gente te ama. Primo, te amo... Primo, a la final".

Los participantes que quedan en Gran Hermano 2022.

Las repercusiones tras los gritos que se escucharon fuera de la casa de Gran Hermano

Tiempo después de escuchar el grito sobre el voto de Nacho, Julieta Poggio trató de analizar la situación con Daniela Celis en uno de los cuartos de la casa de GH. "No me duele como me dolería de ustedes, obviamente, pero me dolería menos de Lu ("La Tora") o de Cami (Lattanzio) y del Primo (Marcos)", sostuvo, un poco angustiada.

Por otro lado, y luego de escuchar un grito en favor de Nacho, Lucila "La Tora" Villar se alegró y abrazó fuertemente al joven por haber recibido el cariño de un grupo de fanáticos. Mientras tanto, el ex futbolista de Ferro Carril Oeste y Comunicaciones mostró una leve sonrisa.

Finalmente, el grito para Marcos lo sorprendió por completo. Camila Lattanzio se acercó a la pileta para comentarle lo que escuchó con Romina y otras integrantes de la casa de GH y el salteño se mostró asombrado. "¿Gritaron desde afuera? ¿Y qué estaban haciendo ustedes?", reaccionó Ginocchio, con curiosidad. "Estábamos haciéndonos unas cosas en el pelo".

El inesperado comentario en Gran Hermano que expuso a Marcos y Julieta

Walter "Alfa" Santiago, Camila Lattanzio, Julieta, Daniela y Lucila "La Tora" Villar estaban bailando en el patio de la casa, mientras que Marcos y Ariel Ansaldo se ubicaban sentados en uno de los sillones frente a ellos. "¿No te gusta ese que está ahí?", le preguntó el participante de 61 años a "Cami" refiriéndose al salteño.

Inmediatamente después, Daniela redobló la apuesta y lanzó: "A ese le gusta otra". Esto se debe a que tanto Marcos como Julieta han protagonizado situaciones tensas durante el transcurso del reality show de Telefe y no sólo se dieron cuenta los seguidores del programa sino también sus compañeros de la casa.

"¡Ah, le gusta otra! ¡Ehhh!", gritó "Alfa", arengando a la expresión de Daniela. A los pocos segundos, Julieta se retiró del lugar sin decir una sola palabra al respecto. En cuanto a "El Primo", tampoco dijo nada y se quedó absolutamente callado.