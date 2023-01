Fuera de Gran Hermano, Coti reveló el proyecto laboral que empezará con El Conejo: "Nos lo estuvieron pidiendo"

La exparticipante del reality aseguró que "tiene varias propuestas", pero que solo confirmó una a pedido de sus seguidores y fanáticos.

Coti Romero anunció su nuevo proyecto laboral que iniciará a tan solo semanas de haber salido de Gran Hermano. Según contó la correntina, no estará sola, ya que trabajará en conjunto a su novio y excompañero de reality, Alexis "El Conejo" Quiroga.

En diálogo con Mañanísima, ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, la correntina confesó que tiene varios proyectos en puerta, pero solo confirmó una sola por pedido de sus fanáticos. "Estoy recibiendo muchas propuestas. Obviamente, las estoy analizando bien. Esto es nuevo para mí. Estoy muy contenta", empezó por decir Romero.

En este marco, la exparticipante de 21 años contó de qué se trata su nueva propuesta laboral: "Con 'El Cone' vamos a hacer nuestro canal para stremear una vez por semana al menos. Nos lo estuvieron pidiendo y vamos a ver cómo nos va. Está bueno". Pero también aseguró que no está cerrada a otros proyectos: "Me encantaría quedarme en la tele. Me encanta estar delante de la cámara".

Por último, la polémica participante aseguró que tiene intenciones de crecer mediáticamente y que incluso está dispuesta a probar en otros sitios como teatro o cine. "También me gustaría actuar, en una serie, en una película o en algo", sentenció.

Coti de Gran Hermano se hizo un retoque estético y mostró los impactantes resultados

Tras su salida de Gran Hermano, Coti Romero decidió realizarse un retoque estético y fue a visitar a un cirujano plástico para hacerlo posible. Luego, la exparticipante correntina mostró los resultados en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores.

Tras su paso por el reality show de Telefe, la exposición de la joven creció bastante, motivo por el que consiguió llegar a diferentes programas e incluso tener más llegada a través de sus redes sociales. Por este motivo, la participante decidió realizarse una intervención estética en su rostro que llamó mucho la atención de sus seguidores.

Según mostró en sus historias de Instagram, Romero se inyectó ácido hialurónico en los labios para aumentar su volumen de forma natural. Son varias las famosas que decidieron hacerse esta misma intervención, pero uno de los casos que más destacan es el de Tini Stoessel.