Se picó: Thiago de Gran Hermano trató de "boludo" a Agustín y Frodo le frenó el carro en vivo

Agustín y Thiago de Gran Hermano se sacaron chispas en un tenso cruce al aire. Qué se dijeron y por qué el joven de González Catán trató de "milanesa" y "boludo" a su excompañero.

Agustín Guardis y Thiago Medina protagonizaron un tenso cruce en vivo durante Gran Hermano, la noche de los ex que incluyó una picante advertencia de "Frodo" ante los comentarios de su excompañero. "Un boludo", calificó el joven oriundo de González Catán a Agustín, que no dudó en frenarle el carro al participante más joven de la presente edición del reality de Telefe.

Desde que ingresó por primera vez a la casa de Gran Hermano, "Frodo" buscó instalarse a sí mismo como un "estratega" del popular formato que se emite por Telefe. Pero a pesar de que tuvo la posibilidad de reingresar gracias al repechaje, Agustín quedó eliminado nuevamente y en cada oportunidad que tuvo frente a las cámaras quiso mostrarse nuevamente como un especialista, pero varios excompañeros no le creen y lo minimizan.

Así ocurrió el viernes pasado durante la noche de los ex de Gran Hermano en Telefe, donde Thiago ninguneó a su excompañero y "Frodo" lo cruzó. Mientras Agustín contaba su estrategia y cómo veía la casa, el oriundo de González Catán lo trató de "milanesa": "Si yo estoy al lado tuyo no te voy a querer comer la guacha". De esa forma, Thiago recordó el acercamiento que tuvo su excompañero con Daniela, su novia dentro de la casa.

La picante respuesta de Agustín Guardis a Thiago

"Es una lástima porque yo de él tengo una buena consideración... Deberías estar enojado con ella, que es la que te sacó de la casa", se lamentó Agustín tras asegurar que todo había sido parte de una estrategia. En ese sentido, "Frodo" también el recordó que siempre estuvo a su lado y hasta lo ayudó a practicar su lectura para las pruebas del líder. Inclusive agregó: "¿Quién fue el gil que cuando te estabas por ir, y yo lo sabía porque había estado afuera, le fue a hablar a Maxi para que te salvara?".

Cuando Thiago le respondió que nadie lo había ayudado ya que fue eliminado, Agustín estalló y le recordó que Gran Hermano hasta lo había advertido. "Me llamaron al confesionario porque vos te ibas y yo, más allá de que lo quiero un montón a Marcos y quiero que lo gane, sé que a vos el premio te sirve un montón, hermano", siguió "Frodo", muy molesto.

"Te dejaste llevar por una mina que cuando salió, te sacó el cuero y, encima, cuando volvió te sacó, porque fue ella", le remarcó Agustín. Pero eso no fue todo, porque lejos de que "Frodo" lo convenciera, Thiago volvió a apuntar contra su excompañero y lo trató de "boludo". Esto fue el colmo para Agustín, que explotó de furia: "¡Pará, no me parece que me faltes el respeto así! Yo no te falto al respeto. Cálmate un poco conmigo. Tengo mi paciencia y hasta acá llegué. La falta de respeto guardátela".