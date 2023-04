Costa habló tras los dichos de Jey Mammón y fue tajante: "No tenés empatía"

La panelista de televisión opino tras la entrevista de Jey Mammón con Baby Etchecopar. Costa criticó duramente al humorista.

Costa opinó sobre las palabras de Jey Mammón en sus entrevistas con Jorge Rial y Baby Etchecopar y cuestionó de manera tajante al conductor de TV. La panelista de Cortá por Lozano hizo hincapié en la dura infancia y adolescencia de Lucas Benvenuto.

"Me pregunto por qué no se calla, por que no deja de revictimizar a Lucas. Hay algo terrible que está haciendo, y lo digo con todo el dolor del mundo porque una lo ha querido mucho, y es ponerse a hablar de la víctima", comenzó su descargo la panelista que recientemente se mostró feliz por un logro en su vida, en diálogo con Intrusos. Y sumó: "Ponele, ponele, que algún mundo muy lejano, Lucas no haya sido su víctima. ¿No tenés empatía por un chico que fue abusado desde los 4 años, que seguramente está roto por dentro y lo único que tiene es dolor? Si alguna vez amaste a esa persona, callate la boca".

Costa cree que Mammón tuvo suerte de que la denuncia de Lucas cayera en pandemia y agregó: "Le tendría que haber respondido a la justicia en su momento. Yo de lo único que puedo hablar es de que hay que cuidar a Lucas, es un chico que está muy dolido, y siento que poca gente se pone en su lugar. Hay algo de lo que Jey no es consciente y es que él cometió un delito, y el tiene normalizado eso".

Qué dijo Jey Mammón en su entrevista con Baby Etchecopar

"Nunca me imaginé que aparecería esto, en absoluto. Por una sencilla razón: porque no lo hice. Ni lo hice, ni lo haría ni lo haré nunca jamás en la vida. Hay una causa, que técnicamente vamos a decir no hay una causa. Existió una causa en donde Lucas Benvenuto se presentó y dijo que a sus 14 años estuvo conmigo o una persona me presentó y dijo: ‘A él le gustan los nenitos’. Y así fue que nos conocimos", comenzó su descargo el humorista que fue escogido por Gerardo Rozín para encabezar el staff de La Peña de Morfi. Y siguió: "La historia real, con los aditamentos nefastos, asquerosos, tremendos de... quiero decirlo bien porque después algunos medios replican: ‘Lo drogó’. En la causa dice: ‘No recuerdo si me puso algo en el trago’. Lo cual también es una verdadera atrocidad, pero técnicamente dice eso. ‘Me fui a dormir vestido y al día siguiente amanecí sin ropa, con un rasguñón".

Mammón aseguró que él tiene pruebas de lo que dice, así como también aludió a que Lucas no presentó pruebas cuando hizo la denuncia: "Esto también es importante decirlo. Cuando él se presenta en la Justicia, dice ahí que puede presentar pruebas y no las presenta. Y yo tengo manera de demostrar cuándo lo conocí".

La palabra del abogado de Lucas Benvenuto

El letrado se pronunció en diálogo con el ciclo de Juan Amorín en C5N y soltó: "Evidentemente, este es otro flaco favor que ha hecho (Mammón) a este intento de mejorar su situación social, porque la causa ya está cerrada. Primero hizo un comunicado, luego un video, ahora una entrevista que está editada, la próxima seguro hace una película para tratar de explicar algo que cae de maduro. A diferencia de los primeros comunicados donde decía Lucas miente, ahora dice 'no puedo llamarlo mentiroso'. Empiezan a aparecer situaciones que muestran quién miente y quién dice la verdad".