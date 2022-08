La gran emoción de Costa al cumplir su mayor sueño: "Pude"

La personalidad de televisión contó en su cuenta de Instagram el logro que tuvo en los últimos días. Costa se mostró muy feliz en su posteo.

La humorista Costa causó emoción en sus seguidores al contarles que pudo cumplir uno de sus sueños más anhelados. La panelista de Cortá por Lozano compartió un posteo en su cuenta de Instagram en el que reveló que después de décadas de esfuerzo logró comprarse su casa propia.

"Quiero compartir con ustedes mi alegría máxima de estos días. Los sueños se cumplen. Me compré mi casa. Y la muestro porque se que muchos de los que están aquí me lo desearon con el corazón. Gracias Diosito, Virgencita de Lourdes, San Expedito, San Cayetano y todos mis Santitos queridos. Y mi gente linda que me ama y me cuida. Gracias Universo!", escribió la actriz en el pie de foto de su publicación.

Costa cerró su mensaje con una frase que ha repetido en diversas ocasiones en su carrera y agregó: "Soy feliz. Y como digo siempre, todo lo que deseamos está justo detrás de nuestro miedos”.

"Hace un tiempo, yo les conté que tenía un sueño, y ese sueño se cumplió, está detrás de esta puerta. Lo comparto con todos ustedes porque son parte del sueño, que fue tener mi casa. Y la tengo, acá está. La compré y empezamos a reformarla y bueno, pronto y de a poco les voy a ir mostrando cositas”, enunció Costa en el video que compartió. Y concluyó: “Nunca pensé que me iba a poder comprar mi propia casa, y pude, y la tengo. Es bueno compartir con ustedes esta gran, gran noticia. Después les voy a ir mostrando todo lo que fueron haciendo en esta casa".

Costa sobre el empoderamiento femenino

La comediante habló sobre sus lecturas feministas en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. "Para leer feministas hay que leer primero las anteriores. No hace tantos años la mujer no tenía derecho al voto. Entonces imagínate nuestras conquistas o que serían si no hubiera habido antes estas otras mujeres. Todas mujeres interesantes, importantes. Todo Puerto Madero (risas). Yo vengo de un matriarcado. A mi mamá las monjitas le enseñaron a coser y a bordar y ella de esa enseñanza hizo una profesión", comenzó su descargo Costa. Y cerró: "Todas las mujeres de mi familia son costureras y todos los hombres son albañiles porque el abuelo Antonio era albañil. Las hermanas de mamá lograron, torciendo el destino de esos hombres, que dejaran sus trabajos en la fábrica y en la carnicería, y se pusieron a laburar en el taller con ellas".