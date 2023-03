El sentido homenaje a Rozín que emocionó a Jey Mammón en Telefe: "No partió"

Los conductores de La Peña de Morfi protagonizaron un emotivo momento al aire. Jey Mammón y Jésica Cirio se sensibilizaron al recordar a Gerardo Rozín.

Jey Mammón y Jésica Cirio recordaron a Gerardo Rozín a un año de su partida, en el estreno de temporada de La Peña de Morfi. Los conductores entrevistaron a Ricardo Montaner, quien también reveló sus sentimientos hacia el periodista fallecido en marzo del 2022

"Yo sabía que algo no andaba bien, lo hice a propósito, este álbum de tango lo hablamos muchas veces con Gerardo, y lo hice a propósito que Gerardo fuese mi entrevistador en este documental, yo sabía que necesitaba esta dosis de entusiasmo. Hicimos una entrevista hermosa", comentó Montaner en alusión a su última entrevista con el fundador de Morfi.

Mammón también dedicó unas palabras hacia Rozín en el inicio del programa y enunció: "Gerardo no partió; se quedó con nosotros. Cada uno lo puede pensar desde su lugar. Para mí sigue en esta casa de la mñusica, en esta peña. El otro dia fui al programa de Georgina y me preguntó si había sido amigo de Gerardo. Le conté sinceramente que no habíamos construido una amistad: hablábamos bastante seguido y sentí que me había hecho amigo de él el año pasado".

La emotiva carta que dejó Gerardo Rozín antes de morir

"Paso a decir que me voy contento. Que tengo una hija de diez y un hijo de veinte, y me estoy por morir sabiendo que les dejo la seguridad de que fueron amados. Muy amados. Tienen valores para abrazar y para discutir, pero no arrancan sin ideas. Es un montón. Hemos sido gente de reir mucho, disfrutamos de la ironía y no del sarcasmo. Nos quedaron muchas gracias por hacer juntos, pero se sabe que estas despedidas dejan espacios vacíos. Estoy sonriendo. Lloré siempre, pero frente a lo inevitable, lo que llegará en poco tiempo, no me siento con derecho a la queja", comienza el texto que escribió Rozín a modo de despedida, publicado por Carmela Bárbaro y Mariana Basualdo, madres de sus hijos.

Rozín destacó algunos aspectos de su personalidad en su despedida, entre ellos: "Amé de verdad a las parejas que tuve. Y tuve el don de hacer reír mucho a mis amigos. No soy creyente, no me llevo nada, pero les dejo las carcajadas que les arranqué. Soy una de las personas que más los ha hecho reir. Es otro de mis grandes orgullos".