¿Cómo hacer la recategorización del Monotributo?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que ya está disponible el trámite para la recategorización del Monotributo, que podrá realizarse hasta el 5 de agosto inclusive. Esta gestión puede hacerse cómodamente tanto desde la página web como desde un teléfono celular.

Las nuevas categorías se actualizaron tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), reflejando así la variación de precios registrada entre enero y junio de este año.

Con la intención de simplificar el proceso para los contribuyentes, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó un sistema de recategorización simplificada. Desde la Agencia explicaron que una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el sistema va a mostrar de forma automática la facturación anual. Si este número es correcto, puede confirmar la nueva categoría; en cambio, si requiere modificar el monto, se puede editar manualmente.

¿Quiénes pueden hacer la recategorización simplificada?

Esta opción está destinada únicamente a monotributistas que tengan puntos de venta con facturación electrónica y que hayan permanecido al menos 12 meses completos en el régimen del Monotributo. Para calcular la categoría, se deben considerar las variables correspondientes a los últimos 12 meses.

En cuanto a la actualización de parámetros y montos a pagar, el artículo 52 de la Ley 24.977 indica que se realiza de forma semestral, tomando para esta oportunidad los IPC desde enero hasta junio. No es obligatorio realizar la recategorización si el monotributista mantiene la misma categoría, es decir, que no hubo cambios en los parámetros o si recién inició actividades y no pasaron más de 6 meses calendario. El 20 de agosto comenzarán a regir los nuevos valores actualizados.

Paso a paso cómo realizar la recategorización del Monotributo.

Cuáles son los nuevos valores del monotributo:

Categoría A

Ingresos brutos: $9.015.493,91

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $4.193,25

Aporte previsional: $13.697,96

Obra social: $19.288,96

Total a pagar: $9.015.493,91: $37.180,17

Categoría B

Ingresos brutos: $13.208.746,89

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $7.967,18

Aporte previsional: $15.067,75

Obra social: $19.288,96

Total a pagar: $42.323,90

Categoría C

Ingresos brutos: $18.520.200,66

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $13.697,96 (servicios) o $12.579,76 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.574,53

Obra social: $19.288,96

Total a pagar: $49.561,46 (servicios) y $48.443,25 (comercio de bienes)

Categoría D

Ingresos brutos: $22.993.003,84

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $22.364,01 (servicios) o $20.826,49 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.231,99

Obra social: $22.923,11

Total a pagar: $63.519,11 (servicios) y $61.981,59 (comercio de bienes)

Categoría E

Ingresos brutos: $27.046.481,73

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $41.932,53 (servicios) o $33.266,48 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.055,19

Obra social: $27.955,02

Total a pagar: $89.942,73 (servicios) y $81.276,68 (comercio de bienes)

Categoría F

Ingresos brutos: $33.878.514,39

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $58.979,02 (servicios) o $43.332,89 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.056,12

Obra social: $32.152,69

Total a pagar: $113.187,83 (servicios) y $97.541,70 (comercio de bienes)

Categoría G

Ingresos brutos: $40.513.679,01

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $107.333,47 (servicios) o $53.710,66 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.901,88

Obra social: $34.648,62

Total a pagar: $172.883,97 (servicios) y $119.261,16 (comercio de bienes)

Categoría H

Ingresos brutos: $61.496.949,51

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $307.193,42 (servicios) o $153.740,06 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.251,79

Obra social: $41.658,30

Total a pagar: $392.103,51 (servicios) y $238.650,15 (comercio de bienes)

Categoría I

Ingresos brutos: $68.854.302,77

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $611.514,78 (servicios) o $244.641,46 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.509,83

Obra social: $51.421,52

Total a pagar: $723.446,13 (servicios) y $356.572,81 (comercio de bienes)

Categoría J

Ingresos brutos: $78.829.266,97

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $733.551,30 (servicios) o $293.671,10 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.761,20

Obra social: $57.742,94

Total a pagar: $875.655,44 (servicios) y $436.185,24 (comercio de bienes)

Categoría K