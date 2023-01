Cortá por Lozano humilló a Alex Caniggia en su estreno en El Trece

El reality show conducido por Alex Caniggia en El Trece, Los Desconocidos de siempre, no tuvo el estreno que el canal esperaba. El greso de Verónica Lozano a su programa hizo que Telefe doblara en rating a la emisora del Grupo Clarín.

Alex Caniggia no tuvo un buen estreno en la primera emisión de su programa Los Desconocidos de Siempre, por El Trece. El programa de Verónica Lozano en Telefe logró números mucho más altos que el reality show del influencer y se generó preocupación en las autoridades del canal del Grupo Clarín.

La cuenta de Twitter PTC Recargado Rating dio algunas de las marcaciones de Cortá Por Lozano y Los Desconocidos de Siempre en simultáneo y evidenció un notorio triunfo de Telefe: a las 14.53 el ciclo de Alex Caniggia marcaba 4.8 puntos, mientras que Lozano lograba 8.1.

El reality show que conduce Alex se trata de un juego en el que los participantes deben unir una lista de ocho personalidades con las ocho personas desconocidas que tienen enfrente. A pesar de la innovación que presente este formato, no pudo ganarle a Cortá por Lozano, ciclo al que volvió su conductora después de un tiempo de vacaciones y tuvo como invitado a Santiago del Moro.

Telefe decidió hacer algunos cambios para la emisión de Gran Hermano este 9 de enero por el estreno de El Hotel de los Famosos 2 en el mismo horario: se anunciará quién abandona el reality, Santiago del Moro ingresará a la casa y les contará a los participantes que jugarán por un auto 0km. Además, se dará la fiesta de cumpleaños de Julieta.

Las palabras de Alex Caniggia sobre la conducción de Los Desconocidos de Siempre

"Nunca me imaginé ser conductor, jamás, ni era algo que pensara. Pero cuando vino la propuesta me dije, '¿Qué? ojo eh'. Ser conductor es otro nivel, con lo cual había que pensarlo", enunció el joven sobre la nueva apuesta laboral que encaró. Y siguió: "Pensé unos diez días, y me dije 'tengo que ser conductor, ya no van más los realities'. Ahí acepté, y firmé, ¡puse el gancho! Voy a estar más serio, no puedo ser como soy yo, no puedo estar tan zarpado. El programa es extenso, hay momentos de mucha seriedad, y yo la voy a romper toda", en diálogo con el portal Ciudad Magazine.