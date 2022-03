Claribel Medina reveló su charla privada con Fabián Gianola: "Fue por chat"

La actriz y cantante se expresó sobre cómo se tomó el levantamiento de su obra teatral tras las denuncias a Fabián Gianola.

Claribel Medina rompió el silencio sobre las denuncias por abuso sexual que recibió Fabián Gianola, con quien iba a protagonizar la obra Relaciones Peligrosas en el verano. La actriz reveló por qué decidió no hablar cuando la obra se dio de baja por la situación judicial de su compañero.

"Me dio una enorme tristeza todo lo que pasó, yo esperé hasta que todas las voces fueran escuchadas porque hubo mujeres que sufrieron muchísimo pero de la otra parte, tampoco creo que se la esté pasando para nada bien", comenzó su descargo Medina, en diálogo con Mitre Live. La actriz celebró que las voces de las denunciantes hoy sean escuchadas por la Justicia.

La expareja de Pablo Alarcón relató cómo fue el momento en que se enteró de lo ocurrido con Gianola. "Yo estaba de viaje con mis hijas, me dediqué a la familia que estaba allá, no me enteré inmediatamente de lo que había pasado", enunció la estrella de Los Roldán. Y agregó: "Cuando llegué a la Argentina, él me mandó un mensaje para contarme la situación pero no profundicé mucho porque yo no tenía mucho más para decir".

"Son cosas muy personales y si uno no puede aportar, para qué meterse. Mi contacto con él fue solo por chat, para saber qué era de su vida pero nada más", cerró la celebridad, antes de aclarar que no le gusta meterse en asuntos públicos ajenos cuando no es ella el eje de la discusión.

La palabra de Flor de la V ante las denuncias a Fabián Gianola

La conductora de Intrusos se expresó hace algunas semanas sobre la situación de Gianola, con quien ha compartido varios elencos teatrales y de programas de televisión. "Un pésimo compañero, a eso lo agrego yo. Yo lo tuve en La Pelu, debuté en el teatro con él en Más Pinas que las Gallutas. Lo conozco de pe a pa, a mí nadie me lo contó", soltó la diva que comenzó su carrera en teatro con él como compañero, en el año 1997.

"Desde los noventas, cuando yo no era nadie que todos podían decirme lo que querían, como me lo decían arriba y abajo del escenario, hasta cuando trabajaba como protagonista en La Pelu", explicó la celebridad para dejar en claro que ha tratado con Gianola en distintos contextos y siempre lo encontró como un mal compañero. "Yo le creo a todas las mujeres que denuncian", cerró.