Chiche Gelblung recordó la dramática infancia de Morena Rial: "Muerta"

El periodista contó en Polémica en el bar el encuentro que tuvo con More y su abuela materna. El relato causó gran impacto en el programa conducido por Marcela Tinayre.

Los dramáticos relatos de Morena Rial sobre la violencia que padeció por parte de Silvia D’Auro, su madre adoptiva y exesposa de Jorge Rial, generaron estupor en los televidente. De hecho, Chiche Gelblung la respaldó y contó el estremecedor momento que vivió con la joven cuando tenía tan solo unos siete años.

“Yo creo que la estética de las chicas no resultó ser lo que quería la madre y no sé si el padre”, lanzó el periodista en Polémica en el bar, luego del relato de Luis Ventura sobre la crianza de More y Rocío Rial. El comentario generó el cuestionamiento de Gabriel Schultz, pero Marcelo Polino interrumpió y destacó que Chiche tenía un punto.

“Tomo algo de lo que dice Chiche. Morena dijo que Silvia D’Auro las sentaba frente al televisor y les decía 'si ustedes siguen comiendo van a ir a ese programa'. El programa era Cuestión de peso”, sostuvo Marcelo. Y ese relato hizo que el periodista rememorara una lamentable anécdota que tuvo con la abuela de Morena, la madre de Silvia D’Auro.

“En mi casa apareció la abuela, la madre de Silvia, con Morena. Morena era chiquita, tendría 7 u 8 años. Charlamos y me dice 'la saco a comer'. '¿Por qué?', le pregunto. 'Porque tiene hambre. La madre la mata de hambre'”, aseveró. De inmediato Polino sumó que eso lo había contado la propia mediática en alguna oportunidad. Por su parte, Alfa cerró: "Hay padres hijos de puta que le cagan la vida a los hijos".

Morena Rial chocó e hizo un fuerte denuncia

Morena Rial volvió a ser noticia este miércoles, pero esta ver por un accidente que tuvo en la General Paz. La joven de 24 años está convencida que debido a los "secretos" que ventiló sobre su padre y Silvia D’Auro hay gente que quiere asustarla. “Dice que fue a propósito, que le cruzaron el auto. Que después de chocarla el conductor ni siquiera frenó para pedirle los datos y siguió derecho”, aseguraron en Mañanísima.

En el programa de Magazine aclararon que la mediática se encuentra bien, pese a haberse golpeado la cara. Horas antes, Luis Ventura había denunciado que le aflojaron los bulones de su vehículo, y que a ella le "tajearon" las ruedas en señal. De acuerdo al periodista, esos hechos podrían ser un mensaje mafioso y da pie a pensar que el episodio que sufrió la joven con su vehículo no fue un simple accidente.

“Quédense tranquilos. Si me pasa algo hay gente que tiene mucha información. Me puedo tropezar en la vereda... Vayan a la gomería a ver cuántos bulones me aflojaron. Le tajearon las gomas a Morena. No sé quién fue. No hice la denuncia”, remarcó Ventura en A la tarde.

Por su parte, More publicó un descargo en sus historias de Instagram. "Tengo miedo que me pase algo! Ya informe a mi abogado Alejandro Cipolla de lo que viene sucediendo, claramente mensajes para que no hable más!". escribió. Luego subió un vio con su hijo Francesco y afirmó: "Solo fue un susto. Todo va a estar bien".