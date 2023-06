Una testigo confirmó el maltrato que More Rial sufrió por parte de Silvia D'Auro: "Es muy fuerte"

Filtran detalles sobre los violentos tratos que Silvia D'Auro ejerció hacia sus hijas adoptivas, Morena y Rocío Rial.

Morena Rial estuvo muy presente en los programas de espectáculos durante los últimos días, tras las declaraciones que dio sobre su conflictiva relación con su madre adoptiva, Silvia D'Auro, a quien acusó de haber ejercido violencia sobre ella y su hermana Rocío, cuando eran niñas. En este contexto, la locutora Claudia Fasulo, quien fue testigo de varias situaciones que More vivió con Silvia, aseguró que todos los episodios que relató la joven de 24 años fueron ciertos.

Durante las entrevistas que More brindó en LAM y en A la Tarde (América TV), habló sobre la tensa relación que tuvo con sus padres y dijo que D'Auro la maltrataba a ella y a su hermana, tanto física como verbalmente. Al hablar sobre el tema, Fasulo, quien trabajó con la ex esposa de Rial en Radio Vale, recordó varios episodios en los que pudo ver cómo trataba a sus hijas, Morena y Rocío.

“Muchos fuimos testigos del maltrato permanente contra sus hijas cuando las llevaba a la radio. Ella estaba en la parte comercial, pero después hizo un programa”, aseguró la locutora. En este sentido, señaló que muchos de sus compañeros de la radio también presenciaron aquellas situaciones de violencia.

“Comenzó hace muchos años y hay muchos compañeros que pueden decir del maltrato permanente, cómo las subestimaba con el tema de la obesidad. Era constante y nadie sabía cómo reaccionar”, sumó Fasulo. Con respecto a Jorge, la conductora aseguró que siempre lo vio como "un tipo súper respetuoso y amoroso".

"En ese tiempo lo trataba a Lucho Avilés con un respeto supremo, le decía ‘usted es como mi padre’, pero después terminaron pésimo. Estaba muy enamorado de Silvia y tenían ganas de tener hijos, pero lo que ha pasado con las chicas de parte de la madre es muy fuerte”, cerró la periodista, sumamente preocupada.

Qué dijo More Rial sobre su relación con su madre, Silvia D'Auro

More contó en A la Tarde que vivió violentos episodios junto a su madre adoptiva, Silvia. "Es una mentirosa. Es una psicópata, loca. Llegábamos al colegio con golpes, desde el colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía", recordó. Cora Debarbieri, panelista del programa, intervino y aseguró que fue vecina de ellos en aquel entonces y que todo el barrio la denunció "por los gritos y la violencia que ejercía hacia las nenas".

"Todos sabían que Silvia habría sido un poco violenta", agregó Debarbieri. "Las podría haber matado", sumó otra panelista. More recordó otro episodio en puntual y relató, sumamente angustiada: "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Son cosas muy fuertes".