Luis Ventura recibió una terrible amenaza tras su pelea con Rial: "Muerte”

El hijo del periodista relató el estremecedor llamado que hicieron a su casa. La pelea entre los periodistas recrudeció tras el escandalo que desató Morena Rial.

La pelea entre Luis Ventura y Jorge Rial está en su peor momento. La histórica dupla de Intrusos se rompió en 2014, cuando el conductor de Secretos Verdaderos dejó de ser parte del clásico programa de los mediodías de América. Y si bien hubo un acercamiento en el último año, el conflicto de Monera Rial con su padre dejó a la luz viejos rencores entre los viejos amigos.

La gota que rebalsó el vaso fue el mensaje que Jorge le mandó a More hace dos semanas, en el que le pidió que no vuelva a hablar con Ventura. Cuando el chat salió a la luz, el panelista de A La Tarde explotó: “Si querés vamos cuando vos quieras, porque nos olvidamos del cuchillazo en los riñones allá en el campo de polo. Nos olvidamos cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a Fort en la cabeza”. Y agregó con vehemencia: “No hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo, lo que vos quieras con testigos y en Tribunales. Y si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver. Ojo, no sería la primera vez".

La reacción de Luis causó un gran impacto en mundo del espectáculo, por lo que en Mañanísima invitaron a Facundo Ventura, hijo del periodista, para hablar sobre lo sucedido y el joven hizo una escalofriante revelación. Según relató, en el tiempo que convivía con su padre recibían amenazas en su casa.

“A mi papá todo el tiempo lo amenazan. A nosotros nos han llegado amenazas a casa, una vez uno llamó a las cuatro de la mañana, atendí yo y me empezó a recitar un poema de la muerte”, contó. Ante la sorpresa de Carmen Barbieri, Facundo completó: “Le dije ‘dale loco, son las cuatro de la mañana, no me rompas los huevos’ y le colgué. Después él se mudó y los llamados esos dejaron de llegar donde estamos nosotros”.

El joven también se refirió al último "atentado" que su padre denunció. “Ayer en A la Tarde, Luis habló de un atentado hacia su vida, dice que le aflojaron las ruedas del auto”, dijo Pampito y Facundo comentó: “Sí, andaba con la goma bailando”. “O sea él podría haber tenido un accidente en la autopista”, analizó el panelista y el hijo de Ventura opinó: “Pudo haber sido a propósito como no, más teniendo en cuenta que a Morena también le tajearon las gomas”.

Luis Ventura fue terminante con Marcela Tauro

Tras el fuerte escándalo que desataron las acusaciones de Morena Rial contra su padre, Luis Ventura quedó en medio de la polémica. El periodista supo ser uno de los mejores amigos de Jorge y la joven de 24 años lo considera como un tío o un padrino del corazón. Es por eso que Marcela Tauro sintió que su colega quedó expuesto de manera innecesaria y se lo hizo saber.

"Yo a Luis me parece que lo correría", comentó Tauro en una nota con LAM. "A lo mejor, ella lo necesitaba porque obviamente es su tío, la contiene y él hace muchas cosas por ella. Lo que pasa es que, cuando Luis explota, explota y te dice todo... habló de un montón de situaciones que por ahí no está bueno que cuente. Yo lo conozco y sé que no lo dijo con maldad, pero queda mal al divino botón. No es un mal tipo, al contrario, es un tipo que siempre está. Pero bueno, son internas entre ellos, que evidentemente no saldaron", indicó la periodista.

Frente a esta declaración, el notero del programa de Ángel de Brito fue en busca de Ventura para conocer su opinión de las palabras de su colega. "Hablé con Marcela Tauro de todo esto y me dio 'Luis tendría que haberse corrido de ese panel, cuando estaba Morena sentada ahí'. No vio bien que vos estés ahí", comentó Alejandro.

Rápidamente, Luis sentenció: "Ah, ¿no vio bien que la cagaran a trompadas? ¿No vio bien eso? Que alguien haya dicho toda la tragedia, el drama... ¿Eso no lo vio bien? Te pregunto yo, no entiendo, ¿Escuchó a Marcelo Palacio en Radio La Red?". A lo que el notero afirmó: "Calculo que eso tampoco lo habrá visto bien. Pero dijo 'Luis es un buen tipo, pero no me gustó verlo ahí sentado con la hija'".

"Yo le quiero decir una cosa, yo no la fui a buscar eh, ojo. Cuando se intentó suicidar me llamó a mí, cuando el papá se estaba muriendo me llamó a mí. Yo no es que fui a buscar, yo recibí, yo no me metí en ningún lugar", subrayó y cerró: "Está bien, cada uno tiene su opinión. A ver, a mí no me la contaron, yo la viví, y soy muy respetuoso de cosas que yo no cuento, muchas, con gente que va a terminar presa".