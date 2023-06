Se filtró un escandaloso chat entre Jorge Rial y su hija Morena: "Mierda de persona"

El hijo de Luis Ventura mostró la conversación que tuvo Rial con su hija hace dos semanas. Facundo Ventura habló con Socios del Espectáculo e hizo impactantes revelaciones.

La escandalosa pelea entre Jorge y Morena Rial no para de sumar nuevos capítulos. Luego de las fuertes acusaciones que hizo la joven de 24 años contra su padre, varias figuras del espectáculo quedaron involucradas de alguna manera: la lista va desde Nazarena Vélez hasta Luis Ventura y parece que seguirá creciendo en las próximas horas.

Uno de los últimos en sumarse al escándalo por la conflictiva relación entre padre e hija fue Facundo Ventura, uno de los hijos del conductor de Secretos Verdaderos. El periodista de América es el padrino de More y no dudó en ponerse de su lado. Pero su hijo dio un paso más y dio a conocer el contundente mensaje que el conductor de Argenzuela le mandó a su hija.

"Te voy a mostrar el mensaje que, hace dos semanas, él le mandó a Morena", reveló Facundo a Socios del espectáculo. Luego, empezó a leer su celular: "¿Te puedo pedir un favor? No hables más con Ventura. Bloquealo, si no me voy a enojar con vos. No quiero más contacto con esa mierda de persona. Bloquealo. Habla boludeces y te involucra a vos".

Ante la sorpresa del notero, el hijo de Luis aseguró que no le causó asombro: "Como profesional me parece excelente pero como amigo no. Es de los que te echan del barco cuando se hunde". Esta no fue la primera vez que el joven se involucra en la pelea entre la histórica dupla de Intrusos y la relación entre More y su papá, pues hace algunos días contó detalles sobre un hecho alarmante en el que Ventura intervino.

"Yo creo que mi papá la cuidó más que Jorge. Mi viejo la salvó a Morena de suicidarse. Cuando ella estaba al borde, lo llamó y mi papá salió corriendo. Siempre fue así, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, salía volando", contó Facundo, días atrás, durante su visita al programa Mañanísima. "Ella contó que Jorge tardó como tres horas en llegar y a través de Liliana Parodi intentó comunicarse con su papá", sumó Estefi Berardi y Facundo agregó: "Hay gente a la que es difícil ubicarla, pero Morena lo llamaba a cualquier hora a mi papá y él salía volando".

Jorge Rial tomó una decisión trascendental en medio del conflicto con su hija Morena

Después que Morena Rial prendiera el ventilador y revelara la pésima relación que tiene con su papá y su madre Silvia D'Auro, Jorge Rial tomó una sorprendente decisión: tomó un avión y viajó a Madrid para disfrutar unos días de descanso junto a su novia María del Mar Ramón.

En sus redes sociales, el periodista de C5N se mostró muy relajado y compartió imágenes de la capital española. Horas antes, la cuenta de Twitter de LAM compartió imágenes de la pareja recorriendo las calles españolas y disfrutando: "Mientras Morena lo despedaza en la tv Jorge está de paseo en Madrid con su novia", indicaron en las redes del programa de Ángel de Brito.

Rial, que todavía se está recuperando del infarto que casi le quita la vida en Colombia, parece que eligió alejarse del escándalo que generó el raid mediático de su hija. A través de sus historias de Instagram, Jorge publicó algunas de las actividades que realizó en la ciudad española: estuvo en una reconocida chocolatería, paseó en bote, y hasta tuvo tiempo de tararse a leer en el Parque del Retiro.