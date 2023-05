Jorge Rial fue operado tras el infarto que sufrió en Colombia

El periodista pasó por el quirófano y en las próximas horas podría recibir el alta. Qué dijo su médico personal sobre el procedimiento.

Jorge Rial conmovió a todos con el dramático relato del infarto que sufrió en Colombia y casi le provoca la muerte. La semana pasada el periodista regresó al país y adelantó que estaba evaluando volver a pasar por el quirófano para realizarse una cirugía preventiva.

Finalmente, el conductor de C5N fue operado este miércoles en el área de hemodinamia del sanatorio Finochietto. La intervención fue para colocarle un cardiodesfibrilador, un dispositivo que controla permanentemente si se producen alteraciones del ritmo cardíaco, especialmente taquicardias malignas. El proceso fue un éxito y permanecerá en el centro médico hasta el jueves, cuando se estima que recibirá el alta.

“Perfecto. Fue apenas de 40 minutos. Me pusieron un dispositivo para evitar arritmias”, señaló el conductor de Argenzuela, en diálogo con Teleshow. En cuanto a los plazos de internación, sostuvo: “Mañana en casa”. Las afirmaciones fueron convalidadas por su médico personal, Guillermo Capuya. “Se hizo en las primeras horas de la mañana, estaba programada”, señaló el cardiólogo, que viajó de urgencia a Bogotá para seguir la evolución de su paciente. “Fue un procedimiento sin ningún tipo de inconvenientes y no modifica en nada el curso de su recuperación, al contrario”, añadió.

El sábado 29 de abril, el periodista sufrió una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia y debió ser hospitalizado. El conductor, según sus propias palabras, estuvo "10 minutos muerto", pero los doctores lograron reanimarlo. Tras el susto permaneció internado en la Clínica del Country, de Bogotá, para luego regresar en un avión sanitario y continuar con la recuperación en su domicilio.

María del Mar Ramón habló por primera vez de Jorge Rial

Luego de la reaparición en los medios de Jorge Rial, que visitó a sus compañeros de Argenzuela al visitarlos en los estudios de Radio 10, quien también retomó su actividad laboral fue María del Mar Ramón, la colombiana de 30 años estaba con él en Bogotá cuando sufrió el infarto. La escritora, que vive en la Argentina desde el 2012, regresó a su programa de radio en Futurock y se refirió al alto perfil mediático que obtuvo cuando se hizo pública la noticia de que ella estaba acompañando al periodista.

En primer lugar, se encargó de aclarar que ella busca mantener un bajo perfil, motivo por el cual lo primero que hizo fue poner privada su cuenta de Instagram, que hasta ese momento era pública. Y explicó que tomó la decisión una vez que empezó a recibir muchos mensajes consultándole por la salud de Rial y también por el vínculo que los unía. “Recibí muchos mensajes y tuve que cerrar mi Instagram en un momento, y lo voy a mantener”, sostuvo Ramón

Luego, destacó que le llegó un mensaje que describió como su “peor pesadilla”. “Esta persona no me puede estar mandando mensaje a mí. Dios, no me hagas esto, por favor”, bromeó junto a sus compañeros de radio. “Después me dije ‘yo no tengo por qué responder’ y además estaba en mi país, mi casa. Así que no contesto, no mando mensajes. No hablo de mi vida privada yo”, subrayó. Más tarde, Ángel de Brito reprodujo sus palabra en LAM y contó que hablaba de él.