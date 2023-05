Jorge Rial: "Estuvieron diez minutos tratando de reanimarme"

El conductor radial y televisivo Jorge Rial reapareció hoy públicamente en su programa "Argenzuela" de Radio 10, donde brindó detalles sobre el infarto que en Colombia lo tuvo al borde de "una muerte súbita" por la que recibió durante diez minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Mientras continúa con su recuperación en Buenos Aires, Rial pasó a visitar a sus compañeros radiales y repasó sus días de "angustia" en Bogotá ante una "situación" que hasta hoy está "tratando de reconstruir": "Fue una situación extrema que nadie pensó que me iba a pasar y que me tocó", señaló.

"Perdón por la voz; es la que quedó después de haber tenido un caño catorce horas en la garganta. Un espectro, casi me convierto en eso. Pasé a saludar porque los extraño y sé que la pasaron mal, que se sufrió mucho y hubo mucha angustia", añadió.

Sobre su cercanía con la muerte luego de estar "más o menos diez minutos" con "muerte súbita" como se precisa en su "hoja clínica", contó que un enfermero llamado Omar fue quien terminó de salvarle la vida: "Se trepó arriba mío y se negó a dejarme ir. Todavía no lo asumo. Lo cuento y parece que estoy tocando la historia de otro pero es la mía. Fue realmente terrible y tuve mucha suerte".

Rial llegó a esa internación del 29 de abril con "un dolor muy agudo": "Me desperte esa mañana y media hora después llamé a la cobertura médica y luego me fui a la clínica. Soy cabeza dura, pero sentí que algo iba a pasar".

Tras recibir el diagnóstico, el periodista entregó los números de teléfono de sus hijas Rocío y Morena y de su médico de cabecera Guillermo Capuya para que los pusieran al tanto de la situación antes de ingresar en una fase de sedación que se prolongó durante 14 horas hasta encontrar el diagnóstico de "paro cardíaco con muerte súbita".

"Una cosa quiero decir: la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido. El dolor es el que dejás pero les quiero decir a todos que es un momento glorioso, es cálido, es lindo, te atrae, te lleva. Escuché la voz de mi nieto que me decía ‘dale tata, dale’. Yo lo escuchaba y me desesperaba", relató.

El conductor recién regresará a su actividad profesional, tanto en Radio10 como en C5N, cuando termine su recuperación física: "Me tengo que recuperar físicamente para volver porque estoy muy cansado y me cuesta mucho caminar cinco cuadras. Estoy comiendo mucho mejor, bajé casi siete kilos, perdí un kilo por día en la UCI. Tengo que recuperar peso, masa muscular y la voz. También debo hacer ejercicios porque es una recuperación lenta", detalló.

Con información de Télam