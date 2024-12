Recorte de medicamentos del PAMI: el Gobierno desplegó un fuerte operativo policial contra la marcha de jubilados

Como todos los miércoles -desde que inició el Gobierno mileísta- integrantes de la organización Jubilados Insurgentes se movilizaron al Congreso y, esta vez, también a la sede del PAMI para reclamar contra la quita de la cobertura al 100% de los medicamentos determinada por el Ejecutivo nacional, que afecta a entre 1 y 2 millones de personas adultas mayores. A través de las redes sociales se pudo ver un gran despliegue policial en la Ciudad de Buenos Aires, donde se vivieron momentos de tensión.

"Pienso que es una barbaridad, es un crimen social", dijo ante C5N Raúl, un señor que hasta ahora recibía medicamentos para el corazón, el colesterol y la diabetes. También contó que hace tres meses que tiene que pagar por los remedios que necesita para sostener su salud.

"Cómo no me voy a llegar a movilizar con este genocidio que están haciendo contra los jubilados,primero nos matan de hambre, ahora nos matan quitando los medicamentos. Creo que la sociedad tiene que salir a la calle", dijo una mujer jubilada docente que apuntó que muchos medicamentos ya pasaron del 100% de cobertura al 50%. "Hoy sobrevivimos. Esto a mi me corresponde", dijo indignada ante la prensa Gloria, docente jubilada con 38 años de aportes, mientras se manifestaban pacíficamente, entre los efectivos policiales que los rodeaban.

Entre las consignas que levantaron en la movilización, a la que también se sumaron las organizaciones de Frente de Izquierda de los Trabajadores, se proclamaron "por la inmediata restitución de todos los medicamentos anulados por este gobierno que condena al hambre y a la miseria a toda la clase obrera".

Desde la organización de docentes universitarios AGD UBA, también se manifestaron: "Basta de recortes de tratamientos. Aumento de emergencia de los haberes jubilatorios", reclamaron y denunciaron que el Gobierno "afecta un derecho humano fundamental: el acceso gratuito, en tiempo y en forma, de medicamentos para la población más vulnerable, nuestros jubilados y pensionados", con la política anunciada el último lunes, debido a la serie "de condiciones y requisitos de miseria" para poder acceder a ese derecho.

"En el caso de la docencia pre y universitaria, a la expulsión de los nuevos jubilados por parte de Dosuba, se agrega que quienes estén en Pami o en la obra social también perderán el derecho a recibir medicamentos gratis", advirtieron en su caso en particular.

Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis de PAMI en diciembre

Luego de las modificaciones, las condiciones acceder al subsidio social son las siguientes:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, equivalente a $388.500, o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

Cómo acceder a los medicamento gratis

Para poder anotarse en este beneficio, se debe hacer el trámite de manera online en la página oficial de ANSES y cargar estos datos: