¿Qué significa que se caiga un cubierto al piso y por qué se asocia con la mala suerte?

Por qué si se cae un cubierto es de mala suerte

Son varias las tradiciones que circulan en el boca a boca de la sociedad que aconsejan evitar ciertas acciones con el fin de que la mala suerte no se haga presente en la vida de las personas. Una de ellas se asocia con la caída de cualquier cubierto al piso y la llegada de una noticia que puede generar complicaciones.

Hay un sinfín de creencias populares como usar limones para atraer la suerte, vestir determinados colores en momentos específicos del año y evitar la caída de cubiertos al suelo. Para algunos, este tipo de manifestaciones no significan mucho en sus vidas y creen que los malos resultados son producto de un fallo humano que puede desprenderse de no prestar atención o no tomar ciertos recaudos.

"Si se te caía un cubierto al piso, había que tocar con él 3 veces para no recibir visitas o noticias no deseadas", manifestó Ashe, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Dependiendo el relato, si el cubierto que se cae es un cuchillo es un hombre, el tenedor se encuentra vinculado con la mujer y una cuchara anticipa la llegada de un niño.

Por otro lado, hay una creencia en particular que señala a la caída del cubierto como aquella que genera una alteración en la energía presente dentro del hogar. En general, ese cambio se encuentra vinculado con la posible manifestación de noticias desalentadoras sin importar el contexto, ya sea un ámbito profesional o en una acción del día a día.

También hay una explicación que se encuentra relacionada con una respuesta más racional y expone que la caída de un cubierto o cualquier objeto es posible gracias a que la persona está prestando atención a otra cosa en vez de sostener lo que tiene en mano. Esto implica que es necesario tener mayor concentración para evitar determinados errores.

No todos los cuchillos en el suelo dan mala suerte

Hay otros relatos muy antiguos, con una enorme consideración en la cultura popular de la Argentina y de México, que presentan a los cuchillos clavados en la tierra como portadores de buenas noticias. Aunque depende bastante de la presencia de un determinado evento meteorológico.

En la tradición mexicana, se cree que clavar un cuchillo en una maceta o en la tierra puede ayudar a que no se formen nubes negras en el cielo y de esta forma lograr que los cultivos no se dañen con fuertes lluvias o incluso con la caída de granizo. Mientras que el relato argentino señala que debe hacerse con la lluvia presente.

Dependiendo quién cuente la tradición, va a ser necesario recitar algunas palabras mientras que otros exponen que solo alcanza con tener el deseo de que la lluvia se retire del lugar donde nos encontramos. Además de que no hay diferencia entre colocar al cuchillo en la tierra de un jardín o de una maceta ubicada en un balcón.