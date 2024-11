¿Cómo evitar que las hamburguesas pierdan su tamaño al cocinar y mantengan su forma?

Por qué encojen las hamburguesas

No hay dudas de que las hamburguesas son una de las comidas que los argentinos más disfrutan por su facilidad al momento de cocinarlas y porque no requieren de mucha elaboración. Aunque hay casos que presentan un problema con su tamaño, debido a que durante la cocción pueden achicarse de manera más que sorprendente.

Hay dos modelos de hamburguesas. Por un lado, se encuentran aquellas que se arman con carne picada y se cocinan en el momento. Mientras que las otras vienen congeladas en sobrecitos o cajas de cartón. Estas últimas solo demandan que se las coloquen en la parrilla, darles una vuelta y esperar unos minutos para luego consumirlas.

"Por la comparativa entre unas hamburguesas clásicas con las hamburguesas del Súper Día", expresaron desde la cuenta de Tendencias en Argentina. En el posteo se puede apreciar como uno de los discos de carne se redujo de gran manera tras estar unos minutos en el fuego. La diferencia es más que notable, mientras que otro producto mantuvo cierta forma después de ser cocinado.

Lo primero que se desprende es que no se puede realizar nada para evitar que las hamburguesas pierdan su tamaño al cocinarse. Esto es producto de que se encuentran compuestas por líquidos y grasa que se evaporan al estar en contacto con el calor dando pie a ese efecto de que se reduzca. Aunque hay dos consejo que se pueden aplicar para apaciguar este efecto.

Cómo evitar que la hamburguesa se encoja

Tal como se mencionó, no se puede realizar mucho para que una hamburguesa no pierda su tamaño original, pero se pueden aplicar dos métodos para que esto no sea tan evidente al momento de consumirla. La primera medida a tomar es que la plancha no debe calentarse en un fuego alto, se recomienda que se haga uso de uno medio tirando a leve. También no se aconseja que se aplaste el medallón de carne para que su forma no se vea modificada con el paso de los minutos.

Más de $70.000: qué tiene y dónde se vende la hamburguesa más cara de la Ciudad de Buenos Aires

Hace unos meses, se conoció que una de las hamburguesas más caras de la Argentina se encuentra disponible en el bar Pony Line del Four Seasons, y que dispone de un valor final de $78.000. Un precio que fue muy cuestionado en las redes sociales porque entienden que se escapa al concepto de ser una comida rápida.

Lo particular de esta versión es dispone de ciertos alimentos que generan este elevado costo, debido a que se compone de queso ahumado, salsa especial de res y 10 gramo de trufa. Este último ingrediente es uno que es aportado por la Trufa Negra de La Esperanza Chillar, que se destacan por ser los primeros exportadores y productores del país de este alimento. Solo se puede acceder a ella en determinados momentos del año.