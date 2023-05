El aterrador relato de Jorge Rial tras sufrir el infarto: "10 minutos muerto"

Jorge Rial dio detalles del calvario que atravesó tras sufrir un infarto en Colombia. El conductor de C5N reveló que estuvo al borde de la muerte y contó cómo fue que se descompensó.

Jorge Rial logró salir con vida de una situación completamente grave. Tras sufrir una descompensación, el pasado 30 de abril en Bogotá (Colombia), el conductor de C5N reapareció en los medios de comunicación para contar en primera persona cómo fue el infarto que casi termina con su vida.

Creer o reventar, y de acuerdo a lo que indicó, Rial estuvo unos minutos sin vida tras descompensarse en la Clínica del Country. "Nadie está preparado para morirse y literalmente fue lo que me pasó. De hecho, en mi hoja clínica, me la hicieron leer después, ¿no? No me la dejaron leer antes. Dice 'muerte súbita'. Estuve más o menos 10 minutos muerto", precisó, con una voz entrecortada, producto del problema cardíaco que tuvo.

Asimismo, y en el piso de Radio 10 (AM 710), el presentador de 61 años detalló que los trabajadores del personal de salud "estuvieron 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos. De hecho, todavía me duele mucho la caja toráxica". En tanto, le agradeció a Omar, "el enfermero que se trepó arriba mío y que se negó a dejarme ir".

Todavía consternado por lo que atravesó, Jorge sostuvo: "La verdad que todavía no lo asumí. Lo cuento y parece que estoy contando la historia de otro, no la mía. Realmente fue terrible. Repito: todavía no terminé de armar todo. Me voy a enterando de todo de a poquito, hay gente que me va a contando...". Y añadió: "Quiero agradecerle muchísimo a los médicos del Country de Colombia, de Bogotá".

Jorge Rial relató detalles de cómo fue el problema de salud que atravesó en Colombia.

Cómo fue que Jorge Rial se descompensó en Colombia

Jorge Rial también relató cómo fue que decidió asistir a la Clínica del Country. "Tuve mucha suerte, me desperté con un dolor de pecho muy agudo. A la media hora decidí llamar a mi cobertura médica e ir al sanatorio. Yo soy muy cabeza dura, no le doy mucha bola, pero sin embargo sentí que algo me iba a pasar", comentó. Y recordó: "Me atendieron rápido para hacerme los análisis. El electrocardiograma me dio bien, pero sentía que algo me pasaba. Le digo a María 'esperemos las encimas', parecía Favaloro, como si supiera".

"Efectivamente, a los 20 minutos, un médico me dijo 'tengo malas noticias, está atravesando un infarto. Le vamos a tener que poner un stent'", agregó Rial, rememorando el dramático momento. Sin embargo, el conductor le respondió con un comentario sorpresivo: "Le dije 'te pido un solo favor, dejame ir al baño'. Porque mi experiencia anterior... yo dije 'si me van a poner esto y me voy a tener que quedar una noche, voy al baño...'. Viene una enfermera y me dice '¿qué hace? Usted está loco. Está con un infarto'".

Inmediatamente después de haber pasado por un sanitario, el hombre nacido en Munro (Provincia de Buenos Aires) contó que decidió pasar los contactos de sus hijas, Morena y Rocío; y de su médico personal, Guillermo Capuya, "por las dudas" de que le pasara algo más grave. Luego, en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), ocurrió lo peor: "Me prepararon en esa cama, donde me saqué esa foto..., en esa cama me morí... me estaban haciendo el electrocardiograma de rutina y ahí me fui. Ahí me cuentan que se me fueron los ojos para atrás y que empecé a ahogarme. Pasaron cosas, no es para contar ahora porque lo estoy elaborando. Después me tuvieron 14 horas sedado y dormido. Estaba muy sedado porque soy grandote, no lograban sedarme para dejarme tranquilo".

Finalmente, Jorge aclaró que, de acuerdo al diagnóstico que realizaron los médicos de la Clínica del Country, tuvo "un paro cardíaco con muerte súbita, así se llama técnicamente".

Luis Ventura contó "las cosas jodidas" que pasó con Jorge Rial

Hace unos días, Luis Ventura publicó una columna en la que abordó los problemas de salud de Jorge Rial y la tituló "El show del infarto". "Él se siente en la necesidad de salir a explicar, contar, hacer poesía, mandar fotito de la cama, fotito del café", insistió Ventura sobre su teoría. "Vuelve a la televisión con bombos y platillos", ironizó. "¿Sostenés que es el show del infarto?", le preguntaron en A la tarde y subrayó: "¿Qué duda tenés?".

La repercusión del artículo, que salió en la edición del domingo del Diario Crónica, continuó y este miércoles recordó detalles de la amistad que lo unió con el padre de Morena y Rocío. Entre las diferentes anécdotas que relató, hizo especial hincapié en la firma de unos documentos. "Una de las cosas que firmé no la voy a contar, pero la otra tenía que ver con lo siguiente: me dijo 'si yo me muero o si a mi me matan, yo quiero que vos seas el responsable de la vida de mis hijas'", sostuvo conmovido.

"Firmé, no miré, no sé si era cierto o no era cierto y ese papel no lo vi nunca más. Me hice responsable y si a Rial le pasaba algo, yo me iba a ocupar de la vida de sus hijas", evocó. Desde aquel entonces, pasó mucho entre ambos. Aunque el gran desencadenante del conflicto fue cuando Rial le pidió a Ventura que abandone Intrusos.

Tras el relato, Karina Mazzoco le preguntó: "¿Por qué lo querés tanto a Rial?" y el periodista respondió sin dudar. "Porque disfruté 35 años de mi vida, valoro todo el laburo que me dio, yo le devolví con la misma moneda todo lo que jugué salvo que en la última mano me cantó 33 y me fui", aseveró.

A continuación, evocó los recuerdos más bellos que compartieron los ex Intrusos. "Todos los momentos, sobre todo cuando éramos dos pulguientos y muchas veces teníamos que juntar monedas para ir a comer una porción de pizza", dijo y no pudo contener las lágrimas.