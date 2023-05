La sorpresa que se llevó More Rial al conocer a la mujer que viajó con Jorge Rial: "No podría"

Morena Rial se refirió a la nueva novia que acompaña a su padre, Jorge Rial, que en los últimos días sufrió una afección cardíaca en Colombia. Qué dijo la hija del conductor de C5N.

Mientras Jorge Rial sigue internado en Colombia debido a una descompensación cardíaca que sufrió el pasado sábado 27 de abril, su hija More Rial hizo un inesperado comentario sobre la nueva novia que tiene. En una entrevista, la joven contó cómo fue el encuentro que tuvo con la nueva pareja de su padre.

Durante una charla que mantuvo con LAM, por América TV, Morena fue consultada sobre la reacción que tuvo María del Mar Ramón, la mujer con la que está saliendo su padre. "¿Está asustada la novia de tu papá?", indagó la panelista Nazarena Vélez.

"¿Qué novia?", contestó rápidamente More Rial, que se mostró sorprendida. "La escritora colombiana", le aclararon desde el piso del programa que conduce Ángel de Brito. Y luego, la joven de 24 años se mostró un poco incómoda y resaltó: "Eh... es una amiga de mi papá".

Jorge Rial está en pareja con María del Mar Ramón.

En tanto, De Brito le preguntó a More si charló con María del Mar sobre la situación de su padre. "Sí, ella es muy buena chica. No sé qué son, así que no te podría decir, pero nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo", señaló, sin dar demasiados detalles al respecto sobre la relación que Jorge Rial mantiene con la mujer.

Quién es la "novia" colombiana de Jorge Rial

Se trata de María del Mar Ramón, una escritora colombiana de 31 años y que hace más de 10 vive en Buenos Aires, pero viajó a su país porque tenía compromisos en la Feria Internacional del Libro. "Estarían teniendo una relación con Jorge, es muy feminista, tiene una militancia muy importante en el feminismo, de hecho creó una ONG que se llama Red de Mujeres y un colectivo en Colombia que se llama Las viejas Verdes. Tenía ayer y hoy actividades vinculadas al evento por lo que no se encontraba acompañando al conductor", indicó Maite Peñoñori.

Pero Ángel de Brito se animó a dejar de lado el potencial y sostuvo que Rial y Ramón salen hace dos meses. De hecho, la colombiana se encargó de comunicarles a las hijas del presentador de C5N que su padre quedó internado en una clínica y les pidió que viajaran de urgencia por recomendación de los médicos.

Fue el conductor de LAM quien dio la primicia de la internación y también se encargó de informar el progreso de la salud de su colega a través de sus redes. Incluso entrevistó a More Rial el pasado lunes para hablar sobre la evolución de su padre y para consultarle de la relación con la escritora.

Por último, la hija del ex Intruso cerró el tema aclarando que no está al tanto del real vínculo de su padre con la escritora colombiana. "No sé qué son, así que no te podría decir, pero nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo”, cerró la joven.