Develan que pasó en los minutos de Jorge Rial al borde de la muerte tras el infarto: "Escuchaba una voz"

Morena Rial contó cómo fue la extraña experiencia que vivió su papá, Jorge Rial, tras el infarto que sufrió en Colombia.

Morena Rial reveló la extraña experiencia que vivió su padre, Jorge Rial, tras el infarto que casi termina con su vida. El conductor de Argenzuela (C5N) estuvo en un grave estado de salud y debió ser ingresado a una clínica de Colombia, país en el que se encontraba de viaje temporalmente. Ahora que ya pasó la situación y el periodista despertó, Morena reveló cuáles fueron las palabras que escuchó su padre justo después de despertar.

Rial debió ser intervenido de urgencia y los médicos le hicieron un cateterismo y le colocaron un stent, ya que había sufrido una descompensación cardíaca que le provocó una obstrucción. More contó que ni bien se despertó del infarto, su papá escucho unas extrañas palabras que le habrían dado fuerza para despertarse, como si se tratara de una experiencia espiritual.

Se trataba de la voz de Francesco, su nieto. Morena y su hermana tuvieron que viajar a Colombia de manera urgente, ya que el estado de su padre era complicado, según los médicos. "¿Pensaste que se moría?", le preguntó Ángel de Brito en LAM (América TV). "Sí. Yo no quería subir al avión, si me enteraba de algo, yo me moría", respondió Morena.

"¿Ya le pudieron hacer estudios para ver las secuelas?", indagó De Brito. "Él quedó bien. Se acuerda de todo, cómo fue y cuando vuelve del paro, también se acuerda", sumó Morena. Fue entonces cuando el conductor le preguntó si Jorge se acordaba de algo al despertar, a lo que la joven respondió que sí: "A mí me dijo que escuchaba una voz, la voz de mi hijo, porque con Fran se estuvieron mandando mensajes antes de que pase todo a través del celular".

La palabra del médico personal de Jorge Rial sobre su descompensación

Tras la descompensación de Jorge, que ocurrió el pasado sábado 29 de abril de 2023, su médico personal, Guillermo Capuya, explicó en diálogo con C5N cómo había sido aquella intervención. "Jorge tuvo un cuadro cardíaco complejo que se pudo resolver en Hemodinamia y ahora se encuentra estable. Se comunicó conmigo antes de hacer el procedimiento para que yo esté al tanto", comenzó.

Y sumó que, a pesar del grave episodio que vivió, lo importante es que se está recuperando muy rápido y pronto volverá a su país. “Está en una unidad coronaria para que quede bajo un cuidado más estricto, con controles multiparamétricos, pero ayer hablamos de pasarlo a una habitación común para luego tener el alta y volver a la Argentina. Para llevarle tranquilidad a la gente que lo quiere, está muy bien y su evolución es muy favorable", cerró.