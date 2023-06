Urgente: se accidentó More Rial en un auto y denunciaron complicidad

La influencer protagonizó un siniestro vial y asegura que fue intencional. Morena Rial sufrió golpes en un accidente automovilístico.

Morena Rial vivió un tenso momento al ser chocada en plena Avenida General Paz en la mañana de este miércoles 14 de junio. La joven que protagoniza uno de los escándalos del momento por haber salido a contar las internas familiares que ha vivido a lo largo de su vida suma un nuevo drama a su presente tras este suceso.

El periodista Facundo Ventura informó en el ciclo Mañanísima cómo fue el siniestro que vivió la hija de Rial y señaló: "Le cruzaron un auto. Después de chocarla, el conductor ni siquiera pidió para pedirle los datos y siguió derecho". Y añadió: "Se golpeó un poco la cara". Al mismo tiempo, el comunicador aseguró que la celebridad de redes le dijo que cree que el choque fue intencional.

Asimismo, el periodista y cronista de Socios del Espectáculo, Santiago Riva Roy, dio a conocer esta noticia en el mencionado ciclo de El Trece. "Está bien pero tiene algunos golpes en el cuerpo", relató el panelista de televisión. Al instante, Adrián Pallares sumó algunas reflexiones al respecto y señaló que la posible intencionalidad en el siniestro de Morena Rial podría relacionarse con una reciente denuncia de Luis Ventura. "Lo unimos con esto porque Ventura habla de que le aflojaron los bulones de las ruedas de su auto y que le habría pasado algo parecido a Morena Rial", soltó.

Así quedó el coche de More Rial después del choque.

La fuerte reflexión de Carmen Barbieri sobre Morena Rial

La actriz y directora teatral habló sobre el escándalo que Morena Rial protagoniza desde que comenzó a contar los pormenores de su familia en programas de televisión, en los que hizo graves denuncias contra Silvia D'Auro y Jorge Rial. La capocómica habló al respecto junto a sus panelistas Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló y mostró empatía con la joven por su dura historia de vida.

Carmen: "Yo la escucho con mucho respeto y atención a ella porque ha tenido una vida muy dura. La palabra 'abandono' es una de las que más me duele a mí. Ella fue abandonada por su mamá biológica, no se por qué ni cómo. La adoptaron y después se sintió o fue abandonada por su mamá adoptiva, Silvia D' Auro. Después por su papá"

Estefanía: "No, Jorge no la abandonó nunca. Siempre se hizo cargo"

Pampito: "Mirá que acá hemos hablado pestes de Rial pero siempre actuó como corresponde. El autazo que tiene Morena se lo compró él"

C: "Entiendo que él ahora no le pasa ni un peso"

E: "Y bueno, pero ¡que vaya a laburar!"

C: "Es que de golpe no se hace eso, es algo que uno aprende de chico. Se enseña de chico a trabajar y a ganarse la plata. Uno tiene que enseñarle a su hijo que tiene que independizarse y, cuando te vas de tu casa, ni un peso más. Mi hijo se fue a los 18 años. A mí igual me da mucha pena de la manera en la que habla y con los datos que ella supuestamente tiene, está destruyendo a mucha gente y eso a mí no me gusta"