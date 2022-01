Charo López habló por primera vez de su relación con Esteban Lamothe: "Estamos bárbaro"

Charo López habló por primera vez sobre su relación con Esteban Lamothe: ¿Cuándo comenzaron a salir y cómo es su vínculo?

Charo López y Esteban Lamothe confirmaron su romance apenas hace menos de un mes, después de los rumores por las fotos que él había compartido con ella en su cuenta de Instagram. Tras muchas especulaciones por parte de sus seguidores, finalmente lo hicieron público. Ahora, Charo conversó por primera vez sobre esto.

En diálogo con Ciudad Magazine, la humorista dio algunos detalles de su vínculo con Lamothe, que hasta ahora, había decidido guardar para proteger su intimidad. Durante toda la entrevista, contó desde cuándo están saliendo, cómo se siente en este nuevo vínculo y sus expectativas a futuro.

Cuando el periodista Fernando Gatti le preguntó cuándo empezaron a estar juntos, ella expresó que “hace un tiempo” y que se encuentra muy feliz. “Estamos re bien. Nos reímos mucho y estamos bárbaro”, sentenció la actriz. En relación a su hija Elvira, de 5 años, que comparte con su expareja Nicolás Drucaroff, aseguró que lo aprueba y que están todos muy bien.

Con respecto al objeto de memes en Internet que fueron en las redes sociales cuando se confirmó su noviazgo, por el gran parecido entre ambos que muchos usuarios notaron, Charo aseguró que ese tipo de chistes no la ofenden para nada y que, incluso, ellos mismos bromeaban con eso desde mucho antes de exponer su romance.

“Es gracioso. Me parece una observación graciosa y que también es real. Es un chiste que se hacía antes de esta exposición. Ese chiste no me va a ofender para nada. Aparte, no está mal parecerse a Lamothe”, señaló. Por último, cuando el periodista le preguntó si le afectaba escuchar los rumores de romance entre Lamothe y Ángela Leiva, ella lo negó y bromeó: “Yo que sé. Calculo que no sale con Ángela Leiva”.

Quiénes son las exparejas de Charo López y Esteban Lamothe y cuántos hijos tienen

Lo último que se supo de la vida sentimental y personal de Charo es que en 2017 nació Elvira, su hija que comparte con su pareja de aquel entonces, Nicolás Drucaroff. Lamothe también tiene un hijo, Luis (8), que comparte con Julieta Zylberberg. Lo más reciente que supo de él es que terminó su relación con Katia Szechtman en octubre del año pasado.

A pesar de que al principio de los rumores Charo y Esteban negaban los rumores de romance, la primera en descubrir que eran ciertos fue la influencer Juariu, que se dedica a stalkear las vidas de los famosos en las redes sociales y obtener primicias. Lo primero que se filtró fue una foto de Año Nuevo subida por Lamothe en el campo en la que aparecía ella. Al lado, puso un emojii de un corazón. Minutos después, ella la reposteó y eso aumentó aún más las especulaciones.