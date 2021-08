Chantal Abad explicó por qué reveló el maltrato de un chef: "Está bueno visibilizar"

La cocinera de Es por ahí, por América TV, detalló en Intrusos la razón por la que decidió contar al aire que un jefe que tuvo en Francia la insultaba y le pegaba con un repasador. "No por estar en la tele estás exento de las cosas que pasan", agregó.

Luego de haber revelado públicamente que un chef en Francia que era su jefe la maltrataba, Chantal Abad continuó con el estremecedor relato en Intrusos (América TV). "Fue lo que salió orgánico, espontáneo. Cuando se toca un tema tan sensible, me parece que también está bueno empezar a visibilizar un poco y que la gente vea que una tiene una postura tomada, y que no por estar en la tele está exento de las cosas que pasan", reflexionó.

"Yo hago esto desde los 19, hace casi 20 años, y eran mis primeros pasos. Yo era chiquita, estaba empezando, no era lo mismo... El mundo de hace 20 años no era el de hoy, y uno lo tomaba como eso: como la típica frase de derecho de piso, la frase de ´te la tenés que bancar´", profundizó la protagonista.

Además, Chantal Abad aclaró: "Lo que aprendí ahí no lo aprendí en ningún lado. Ahora, la manera en la que lo aprendí es cuestionable... Y hoy, con el diario del lunes, te puedo decir que la verdad es que es algo que no estuvo bueno".

"Uno vive situaciones, cuando trabaja en una cocina, que es un lugar tan de hombres, tan violento, que no hay un ´peorómetro´... Uno no sabe qué es peor que otra cosa, también te digo que yo ni siquiera dimensionaba lo que estaba pasando. En ese momento vivía todo con mucha angustia", completó.

Chantal Abad reveló que su jefe chef en Francia la maltrataba

Anteriormente, la cocinera que forma parte de Es por ahí (América TV) había detallado: "Si a un francés le das carne cocida en un punto gris te lo tira por la cabeza. Yo trabajaba con uno que era malo, malo. ¿Querés que te diga las barbaridades que me decía? Allez (dale), pu… de merde".

En el programa del que forma parte junto al conductor Guillermo Andino y a Soledad Fandiño, profundizó: "Era bravo, y yo lloraba… Mis compañeros tenían más miedo que yo, pobrecitos. Eran otras épocas. Ahora está en Francia, tiene un restaurante espectacular, le está yendo bien. Él es un gran cocinero. Yo no volví, pero hace unos años me contactó por Instagram para decirme que me veía y que estaba muy orgulloso de mí, de todo lo que había logrado".

"Me dijo que le gustaba lo que estaba haciendo, la cocina es un medio hostil. Pero hoy él mismo pensaría antes de entrar pateando una puerta o revoleando un plato por la cabeza. Hoy por hoy, recién ahora, y hace muy poquito tiempo, la cosa empezó a cambiar", opinó la actriz e influencer, que dijo que él le "pegaba en la cola con un repasador".

Y aclaró: "Esto pasó hace doce años, no hablo del siglo pasado... ¡Claro que acá me pasó con otros colegas también! Yo siempre trato de pensar que uno va evolucionando, que las cosas ya no se permiten como antes".

"El hecho de ser mujer en una cocina hace que una tenga otra jerarquía y otro nivel de trato. Hoy es distinto", añadió Abad. "Yo hace poco lo conté: todas las cocineras vivimos en algún momento una situación de acoso o que te cueste mucho más acceder a un rango, a un puesto, por ser mujer", detalló.

Y cerró de manera contundente: "Hasta el día de hoy el 90% de los chefs son hombres. Hay mujeres conocidas, referentes y demás, pero seguimos siendo una menoría. Lamentablemente es un medio muy hostil".