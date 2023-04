Cecilia Roth se hartó y dijo qué pasó con Jey Mammón: "Sufrí"

La actriz se pronunció sobre los ataques que recibió después de las versiones que indicaron que había alojado a Jey Mammón en España. Cecilia Roth se pronunció sobre la denuncia de Lucas Benvenuto al conductor de Telefe y realizó un fuerte descargo.

Cecilia Roth se pronunció sobre los rumores que indicaban que había alojado a Jey Mammón en Madrid (España) tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto. La actriz fue tajante en su respuesta y también aseguró que no dejó de querer al conductor de Telefe.

"Sufrí una catarata de odio hacia mí. Hay una cosa que me parece brutal y tremenda que es la cancelación, cuando te cancelan por odio, resentimiento lo que fuere”, comenzó su descargo la ex pareja y madre del hijo mayor de Fito Páez.

La actriz que recientemente se mostró angustiada por una pérdida dialogó con Catalina Dlugi en su ciclo de la radio La Once Diez y agregó: "No tengo casa en Madrid. Quiero mucho a Jey y creo que hay que tener una cautela con todo. No soy de esa gente que por algo que todavía no se comprobó te dejo de querer al otro día".

"Siempre estoy absolutamente del lado de la víctima y creo que todos lo estamos. Lo que no es cierto es que estuvo en mi casa conmigo. No hablé durante mucho tiempo, no dije nada, hasta que un momento dije ‘¿sabes qué? ¿qué estoy ocultando? ¿Quién puede pensar que puedo estar escondiendo a una persona?", cerró la galardonada artista.

Georgina Barbarossa, fulminante con Jey Mammón

"Él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dieron ganar de hablar. Jey, si estás viendo esta nota, sabelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me parece muy soberbio cómo volvió", soltó la conductora de A la Barbarossa en diálogo con Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve.

Asimismo indicó: "Me parece que, si él hubiese hablado de otra manera, las cosas serían muy distintas. Si vos decís ‘perdón, me equivoqué. Era otro paradigma, otra época y uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que hubiera sido otra respuesta. Creo que no está bien asesorado Jey, y eso me da pena. No sé con quienes se está reuniendo. Yo lo quiero mucho, compartí muchos momentos, y que tenga este momento así, no me gusta cómo lo está pasando".

La revelación de Karina La Princesita sobre Jey Mammón

La cantante que en las últimas semanas fue noticia por un enojo en vivo dio a conocer que estuvo a punto de ser amiga del actor pero en un momento se distanciaron, antes de la denuncia de Lucas. "Si fuese amiga suya, no me avergonzaría decirlo, pero opinaría lo mismo. No importa si se trata de un padre, un vecino o un amigo. Cuando hay una víctima de por medio, hay que prestarle toda la atención. Había un cariño obviamente previo a saber todas estas acusaciones que son graves. Yo me pongo del lado de la víctima, hasta que se demuestre lo contrario”, enunció la intérprete de hits como Con la misma moneda y Fuera.

La defensa de Andrea Rincón a Jey Mammón

"No soy imparcial en el tema, soy parcial, soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil. Lo voy a acompañar hasta el último momento, yo lo quiero. Me parece que si se mandó una cagada al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento", soltó al actriz de Argentina, Tierra de amor y venganza en diálogo con Socios del Espectáculo. Y cerró: "Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera. Es un poco extraño que la misma televisión esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento. Yo le creo a mi amigo, ¿a vos qué te pasaría si tu amigo te dice ‘yo no lo hice’? Yo le voy a creer a mi amigo, no me importa si me condenan. Me parece muy fuerte el dedo acusador, yo quiero las pruebas".