La profunda angustia de Cecilia Roth por una muerte cercana: "Dolores incurables"

La actriz se sinceró en sus redes sociales sobre su angustia por una reciente pérdida. Cecilia Roth escribió un sentido mensaje dedicado a un allegado que falleció hace pocos días.

Cecilia Roth se mostró angustiada en las redes sociales por el fallecimiento de una persona cercana y dedicó unas sentidas palabras en su memoria. La actriz de filmes como Todo sobre mi madre y Una noche con Sabrina Love recibió un sinfín de comentarios de amor en su publicación.

"Te miro, siempre te miro y te escucho , también siempre. Me hipnotiza cada palabra, cada pregunta qué haces, que te haces. Enigma. Dueña del secreto de los escenarios vacíos y de los dolores incurables", comenzó su descargo Roth, en alusión al fallecimiento de la actriz María Onetto.

La artista de 54 años fue hallada sin vida en su casa después de tiempo que no respondía el teléfono y la noticia devastó a gran parte del mundo del espectáculo, en especial del teatro, por el amor que Onetto generaba en quienes la rodeaban. Cecilia se vio afectada por la partida de su colega: "María. Quiero volver a recordar tus palabras entrelazadas, dichas a tu manera, formando oraciones irrepetibles. Recuerdos que juegan a las Escondidas en campos imaginados donde no existen señales de final. Te veo venir, volver del misterio con una sonrisa triste y callada. Salgo a buscarte y no estás. Nuevamente no estás. Quédate así, ahí donde aún te pueda ver. El universo es todo tuyo y de tus secretos. Tranquila amor que el viento es suave y estamos contigo"

Cecilia Roth recibió mensajes de amor en la sección de comentarios, por parte de personas del espectáculo que dedicaron emoticones de corazones a la actriz como Inés Estéves, María Carámbula, Eleonora Wexler, Paola Krum, Mercedes Morán y Dolores Fonzi.

Las despedidas del espectáculo a María Onetto