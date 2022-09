Karina La Princesita explotó en un show y frenó al público: "Bajen un cambio"

La cantante paró su show y le puso los puntos a algunas personas que gritaban a otro artista. Karina "La Princesita" mostró su carácter al defenderse de una parte del público correntino.

Karina "La Princesita" se enojó en pleno show cuando una parte del público gritaba por que suba al escenario el artista siguiente. La intérprete de hits como Con la misma moneda y Corazón mentiroso sacó a relucir su carácter fuerte y les pidió respeto a las personas que se pronunciaron en su contra.

"Nosotros nos vamos a quedar a ver el show de Yiyo, porque somos respetuosos, no como los que se pusieron a gritar 'Yiyo, Yiyo'", comenzó su descargo con tono de enojo Karina en un recital que dio en Club de Regatas en la ciudad de Corrientes. Y agregó: "Desde el 2005 vengo acá, y siempre han sido todos respetuosos conmigo. Yo con ustedes espero lo mismo. Y a los hombres que están gritando, bajen un cambio, porque yo no me achico, les aviso".

"La Princesita" fue aplaudida por gran parte del público mientras daba su discurso en defensa de su show. Finalmente la cantante volvió a remarcar que se iba a quedar para escuchar a Yiyo con respeto.

La crítica de Karina "La Princesita" a los realities de canto

Karina contó que se presentó al casting del programa del que salió la famosa banda de los 2000, Bandana. "Mi mamá nos llevaba a hacer castings para trabajar en tiras, si había cosas de canto, yo iba. Pero yo siempre tenía un año menos de lo que pedían. Hoy entiendo por qué también. Son pocos los que salen de los castings y mantienen una carrera", enunció la voz de Fuera en una entrevista con Julio Leiva en Caja Negra. Y sumó: "Mayormente son usados por un producto; por realities de canto que lo que quieren es el rating y no están buscando a quién hacerle una carrera musical".

La cantante igualmente destacó que la visibilidad que generan ese tipo de programas de televisión es muy útil para los artistas. "Pero hay muchos que también por haber estado en esos ciclo después no tienen otras posibilidades. Entonces no sé si hubiese estado bueno quedar en esos castings y hoy agradezco haber tenido siempre un año menos de lo que pedían", añadió la celebridad de la cumbia y reveló que en su adolescencia tenía una banda que fusionaba el pop, hip hop, blues, pero no tuvo éxito. La cumbia llegó a Karina por la propuesta de un productor y desde el primer lanzamiento la artista tuvo repercusión con ese género musical.