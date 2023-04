Una reconocida actriz que trabajó con Suar destruyó ATAV 2: "Bastante mediocre"

La exvedette y actriz fulminó ATAV 2, la nueva ficción de Adrián Suar, y contó las razones por las que no la volvería a mirar.

Luisa Albinoni lanzó una atronadora opinión sobre ATAV 2: Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la nueva telenovela de El Trece, y explicó las razones por las que no volvería a mirarla. "Es bastante mediocre", sentenció la exvedette y actriz aniquilando la súper producción de Adrián Suar.

En diálogo con el periodista Pablo Montagna, Luisa -quien debutó como cocinera en el magazine de Pamela David, Desayuno americano (América TV)- contó qué le pareció la vuelta de la ficción a la televisión argentina y se mostró lapidaria con su dictamen: “Vi ATAV y es un tema que creo que está gastado. Yo veo que todo lo comparamos con lo de antes, con las reglas de ahora y eso es un imposible. Antes las reglas que hay ahora, no existían".

"Evolucionamos como mundo, las mujeres logramos un montón de conquistas. Está llevado al extremo y es bastante mediocre lo que están haciendo”, sumó, picantísima. “Hay que agarrar todo lo de antes y tirarle 300 baldes de mierda y ahora también hay mucha mierda. El culo te lo tocaron siempre y ahora también. Los productores que se hicieron los piolas, ahora también hay. Me parece hasta grosera la comparación que intentan hacer”, agregó.

Sobre la posibilidad de volver a hacer una tira diaria, la actriz comentó: “Por supuesto que me gustaría hacer ficción. El humor se empezó a meter en todos los programas porque no hay ficción. Es difícil y costoso para hacerlo".

Polémicos dichos de Luisa Albinoni sobre el pasado de Jorge Porcel: "¿Quién no lo hizo?"

Luisa Albinoni habló sobre Jorge Porcel luego de las denuncias en su contra. Pese a que murió hace muchos años, el humorista continúa recibiendo testimonios contra su persona por abuso y es por este motivo que su expareja salió al cruce. "Me parece terrible que sólo se apunte a uno", dijo.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Luisa Albinoni no justificó a su expareja (con quien salió seis años) aunque sí manifestó: "Se sigue yendo a los camarines de todos, no creamos que superamos muchas cosas. No tengo nada que decir al respecto, me parece bien que la gente hable. Si realmente les pasó, me parece genial. Yo a mi hija la instruyo para que nadie la pise, la pase por arriba ni la domine".

"Yo este Porcel que hablan no lo conocí, pero no lo voy a salir a defender porque si a alguien le pasó algo es bueno que lo denuncien. Me parece terrible que un montón de gente se cuelgue de esta situación y empiece a inventar historias. Va a terminar siendo un asesino serial. Que cuenten bien las cosas, cuentan algunas y están confundidas. Yo no las voy a contar porque se van a morir conmigo. Pueden estar haciendo mucho daño a la familia, no se puede tirar mierda en el ventilador y salpicar mierda. Independientemente de todo eso, está bueno que se hable", agregó Luisa Albinoni.