Carmen Barbieri denunció a Alfa de Gran Hermano: "Muy maleducado"

Carmen Barbieri se cansó de las actitudes de Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano y decidió bloquearlo en sus redes sociales.

Carmen Barbieri hizo una inesperada denuncia contra Walter "Alfa" Santiago, exintegrante de Gran Hermano (Telefe). La conductora lo había entrevistado días atrás, pero una reciente actitud del hombre de 61 años la indignó por completo.

Esta no es la primera vez que "Alfa" es repudiado por sus actitudes. De hecho, esa fue la razón por la que los televidentes votaron por su salida de la casa. Carmen había dialogado con él días atrás en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) y todo parecía marchar bien, pero luego de una extraña interacción a través de mensajes privados, la conductora decidió bloquearlo.

Barbieri le había dicho a "Alfa" durante aquella entrevista que iba a invitarlo a comer y el exhermanito había aceptado su propuesta. Sin embargo, cuando llegó el día no le respondió los mensajes. "Le dije: 'Mirá, nosotros mañana hacemos un asado en la casa de mi familia. Te invitan a comer un asado'. Primero no me leyó el mensaje. Al rato me lo leyó, pero nunca me contestó", relató la diva.

Estefanía Berardi, panelista del programa, le dijo: "¡Noo, te clavó el visto!". Barbieri asintió, pero aclaró que sus intenciones no eran tener una cita romántica con Walter, sino invitarlo a una comida familiar: "'Alfa', igual quiero decirte que no era para salir. Lo invité a comer un asado, solamente...", aseguró al conductora.

"Vos querías charlar y que te contara la experiencia de Gran Hermano...", le contestó "Pampito", a lo que Carmen respondió que en eso habían quedado, por lo que le resultó muy llamativo que le haya ignorado el mensaje. "No contestar es muy maleducado", se quejó Berardi. "No tendrá tiempo, estará muy ocupado... Lo voy a bloquear. No lo llamen ni nada, no quiero comunicarme", concluyó la diva.

En aquella entrevista, Carmen había invitado a salir a "Alfa" en vivo. Todo comenzó cuando el hombre de 61 años dijo que siempre había soñado con "tener una mujer al lado para respetarla, quererla, cuidarla y compartir todo". "Te cocino, te acompaño, soy atento...”, reveló el ex "hermanito" sobre su manera de vincularse con las mujeres. Berardi lo interrumpió y le preguntó si invitaría a Carmen a tomar un café, a lo que Walter respondió que sí.

"¿Te chaparías a 'Alfa'?", le preguntó la panelista a su compañera. "Sí, a mí me gusta 'Alfa'. Me gustás, 'Alfa'. Sos un tipo divertido", reveló la conductora. "Alfa" se mostró muy interesado en su propuesta, pero le advirtió que no es nada fácil estar en pareja con él ya que tiene relaciones sexuales "6 o 7 veces por día". "Tendrá relaciones con otra, porque yo me muero de cansancio. Llego tan cansada a mi casa, trabajo todo el día...”, bromeó la exvedette.

A pesar de este detalle, Carmen lo encaró y le preguntó: “¿Cuándo tomamos un café? ¿Cuándo nos vemos?”. "Alfa" le esquivó la pregunta y, minutos después, la conductora le volvió a insistir: "Escuchame, ¿querés salir conmigo? En serio te digo...". "Sí, dale. Poné fecha y hora. Para una reina, siempre tengo tiempo disponible", le contestó "Alfa". "Ya está, me compraste. Después hablamos, tengo tu teléfono", le prometió Carmen. Sin embargo, el ex "hermanito" nunca le respondió.