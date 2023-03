Camila Homs confesó detalles explosivos sobre su crisis con De Paul: "Rompí todo"

Camila Homs reveló que casi comete un acto atroz al enterarse sobre el romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Camila Homs abrió su corazón y reveló detalles de su escandalosa ruptura con Rodrigo De Paul, el padre de sus dos hijos. A casi un año de su ruptura, la modelo reveló que estuvo muy cerca de cometer un acto brutal al enterarse que el futbolista le había sido infiel.

La separación entre Homs y De Paul generó un enorme revuelo en la prensa. Mientras el deportista sostiene que no engañó a la modelo, ya que su romance con Tini Stoessel comenzó mucho después, Camila asegura hasta el día de hoy que la engañó cuando todavía seguían juntos. Ahora que pasó un año de su separación, Homs brindó detalles desconocidos sobre el tema.

"No le rompí todo porque soy muy tranquila, así como me ven, y yo creo que las cosas se hablan", aseguró la panelista de ¿De qué Signo Sos? (El Trece), luego de que Virginia Gallardo le preguntó si alguna vez había pensado en destrozarle cosas a una expareja. "La agresividad no va conmigo. Que me aclare las cosas. Si no va, no va. Ok, te respeto, chau, mi amor, vos te lo perdiste", agregó Camila.

Sin embargo, confesó que es una persona muy posesiva a la hora de tener una relación romántica con alguien. "Yo creo que lo posesivo es muy de Sagitario. Yo soy de Sagitario y soy recontra posesiva, y lo que es mío no lo mires, no lo toques. No hagas nada", reveló la modelo.

Camila Homs confesó cómo reaccionó al enterarse sobre el romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Recientemente, Homs reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) cuál fue su primera reacción al enterarse que De Paul tenía un romance con Tini. "Cuando Estefi tiró esa primicia, ¿qué fue lo primero que te pasó? ¿Le creíste?", le preguntó el movilero. "Fue medio shockeante, pero después hice lo que tuve que hacer puertas para adentro", confesó la modelo.

Por otro lado, protagonizó un enorme escándalo en Punta del Este por un video en el que se la ve en un estado de ebriedad, festejando y bailando mientras un grupo de personas cantaba: "Tini se la come, Cami se la da". Días después, Camila negó haber entonado esa canción y aseguró que no escuchó lo que la gente estaba diciendo, ya que la música estaba muy alta.

"Cuando vi los videos que mandaban escuché los audios y me sentí mal. En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Después cuando vi los audios, me quería morir", confesó. En este sentido, se mostró arrepentida y aseguró que "si estaba 100% sobria, no lo decía".