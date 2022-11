Filtran que Rodrigo de Paul dejó a Tini Stoessel y se reconcilió con Camila Homs

Tras los rumores de crisis entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, salió a la luz que el futbolista quiere recuperar a Camila Homs.

Un fuerte rumor asegura que Rodrigo de Paul terminó con Tini Stoessel y se reconcilió con Camila Homs. Estas versiones surgieron a mediados de 2022 y cada vez cobran más relevancia. Al día de hoy, se rumorea que muy pronto De Paul volverá a mostrarse públicamente junto a la madre de sus hijos.

De acuerdo con este rumor, Tini y el futbolista de la Selección Argentina estarían separados desde hace meses pero plantean contarlo contarlo una vez que se termine el Mundial, para evitar escándalos. Sumado a todo esto, se dijo que De Paul y la modelo blanquearán su reconciliación dentro de muy poco.

"Dejó a Tini y quiere volver con Camila Homs", aseguró el periodista Diego Esteves en A la Tarde (América TV). "Esto se viene hablando hace un par de meses, cuando el padre de Tini, Alejandro Stoessel, pidió que se anuncie la separación después del Mundial", recordó Lucas Bertero.

Sin embargo, Bertero agregó que Mariana Gallego, la abogada del futbolista, "sabe cada paso que da De Paul y negó la información". Augusto "Tartu" Tartúfoli explicó que "no quieren que se sepa todo antes del Mundial por miedo a que si Argentina no logra el objetivo mayor, empiece a señalarse a Tini como la causante o que le digan a De Paul 'estás pensando en pelotudeces'".

"Lo emocional en los jugadores tiene mucho que ver, y muchas veces se culpa a las mujeres", sumó el periodista. Otro dato no menor es que Camila Homs todavía no definió si irá o no al Mundial, y que según rumores, Tini tenía planeados varios shows pagos en Qatar por una enorme cantidad de dinero, pero que lo canceló "porque no quiere quedar pegada en esa situación".

Qué dijo Rodrigo de Paul sobre los rumores de ruptura con Tini Stoessel

Recientemente, De Paul fue portada de la revista Rolling Stone Argentina y dio una entrevista íntima en la que habló por primera vez sobre las versiones de crisis con Tini. En aquella nota, el deportista aseguró que tienen "una relación muy sana" pero que no pueden pasar tanto tiempo juntos como les gustaría, ya que sus carreras les demandan mucho tiempo separados.

"Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos", agregó. En cuanto a las versiones de ruptura, De Paul aseguró que hacen oídos sordos a los rumores: "Nos aislamos de muchas cosas densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo”.