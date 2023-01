La insólita defensa de Camila Homs tras los cantitos contra Tini: "Tenía un parlante"

Camila Homs rompió el silencio tras los videos virales cantándole a Tini Stoessel en la playa. Qué dijo la expareja de Rodrigo De Paul para defenderse.

Camila Homs fue interceptada por un programa de espectáculos y le preguntaron sobre los videos que se viralizaron mientras estaba en la playa, ya que allí, en conjunto con la gente, realizó algunos cánticos contra Tini Stoessel. La modelo y expareja de Rodrigo De Paul trató de defenderse de una insólita manera y en las redes sociales la destrozaron.

El móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece, entrevistó a Camila Homs para, entre otras cosas, saber por qué se dieron los insultos hacia Tini. "Cuando vi los videos que mandaban escuché los audios y me sentí mal. En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente", sostuvo.

"Después cuando vi los audios me quería morir", agregó con respecto al polémico video que se viralizó posterior a la denuncia de Rodrigo De Paul y los chats suyos y de Horacio, su papá, con el futbolista. "Me arrepentí, capaz si estaba 100% sobria no lo decía", expresó defendiéndose.

En los videos, se la ve arengando a la gente que gritaba "Tini se la come Camila se la da". Es por eso que hubo polémica, más que nada porque se dio en un contexto tenso, donde se habían filtrado amenazas hacia De Paul. "Ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs, pedazo de bobo", le dijo el papá de Camila.

Filtran el violento audio del padre de Camila Homs a Rodrigo De Paul: "Me robaste, sorete"

El conflicto de Camila Homs con Rodrigo De Paul parece no tener fin. En las últimas horas, se filtró el violento audio que Horacio Homs -padre de la modelo- le envió al futbolista de la Selección Argentina. Curiosamente, en el mismo, lo acusó de haberle robado dinero.

Mientras De Paul disfruta sus días libres con Tini Stoessel, en Socios del Espectáculo dieron a conocer el audio en el que el padre de Camila le envió al mediocampista. Rodrigo Lussich, conductor del programa emitido por El Trece, presentó qué fue lo que le dijo en aquel mensaje.

"Hola Rodri, me habla Camila que hubo una audiencia y que tu abogada la amenazó que iba a hablar de la causa que tuve yo a la vista, que la iba a sacar a la luz otra vez, Escuchame una cosa...", comenzó Horacio Homs. Y luego, le lanzó todo tipo de insultos y amenazas: "Ya me tenés podrido, hijo de puta, con estas cosas. ¿De qué vas a hablar? ¿Sabés quién va a hablar? Yo voy a hablar y voy a hablar de las fechas...".

En tanto, el padre de Camila lo acusó de haberle sacado dinero: "También voy a hablar de toda la plata que me robaste de mi casa cuando vivía en Puerto Madero. De todos los ahorros que le sacaste a Liliana, y de toda la plata que también le robaste a Camila, de todos sus ahorros". Y concluyó de manera picante: "Vos me robaste, sorete mal parido. Vos sos un logi, un figureti. Bobo, sos un bobo vos... Ya vas a conocer quién es Horacio Homs, bobo".