Beto Casella compartió una inesperada teoría sobre Baby Etchecopar: "Varios"

El conductor de Bendita analizó las internas en América TV. El filoso comentario del presentador sobre la pelea entre Baby Etchecopar y Marcelo Tinelli.

Beto Casella es uno de mejores analistas de televisión. El conductor de Bendita TV siempre hace filosos comentarios luego de poner al aire los informes que arma la producción del histórico ciclo de El Nueve. Esta vez el presentador compartió una teoría sobre la controversia que se generó entre Marcelo Tinelli y Baby Etchecopar.

El regreso del Bailando 2023 superó las expectativas de muchos, pero los excelentes números de rating no fueron bien recibidos por todos en América TV: uno de los que alzó la voz en contra del conductor oriundo de Bolivar fue Etchecopar, quien en más de una ocasión disparó munición gruesa contra el gerente artístico de la señal donde trabaja.

En los clásicos monólogos de su programa de A24, Baby se alegró por no haberse pasado al canal de aire del Grupo América, tal y como le propuso Tinelli. "¿Se acuerdan cuando me dijeron 'venite al aire, tenés que estar al aire del prime time, en el horario central'? 'No, no, dejame en el cable'. Ahora estaría yo hasta las 4 de la mañana. Nosotros estamos cuartos y el otro está con 20 palos verdes...". Y al referirse al teñido que el conductor se hizo en el pelo, lanzó: "¡Andá a cagar helado de limón! ¡Andá a cagar!".

En Bendita repasaron sus dichos, pero hicieron hincapié en lo que le dijo a su compañero Mariano Yezze: “Por lo menos ahora que Marcelo te levantó el programa del domingo, ¡gracias, qué buen compañero! Así tenemos otros programa que hable, así tenemos todo el día ‘el canal de Marcelo’. Almorzando, Bailando, los domingos con Marcelo. Nosotros hace año que la venimos remando acá”.

El comentario fue porque Yezze se quedó sin su programa, que iba los domingos por la tarde. El ciclo fue reemplazado por Estamos Okey, conducido por Guido Zaffora y Pampito, más vinculado al espectáculo y a las repercusiones del Bailando 2023.

Tras el informe, Beto Casella expuso una picante teoría: “Para mí Baby habla por varios ahí… Porque para que haga causa común con Yezze que no se hablan. Vamos a ver cómo sigue”. Asimismo, también destacaron que muchos ciclos ahora fueron mutando a ser satélites del “Bailando”, y Edith Hermida concluyó: “También en algún momento le van a pedir a Baby que hable”.

Beto Casella dijo lo que todos piensan del Bailando 2023: "Un mes"

El regreso del Bailando a la televisión sigue despertando polémicas. El show encabezado por Marcelo Tinelli debutó la semana pasada y no pasó desapercibido ni por el público, tuvo excelentes números de rating, ni por sus colegas. En esta ocasión fue Beto Casella el que hizo fuertes declaraciones sobre el programa de América TV.

“Tinelli tiene esa cosa de que tiene que tener toda una corte ahí", señaló Beto, en referencia a los integrantes de diferentes programas de la señal que se presentan al estudio del Bailando por un Sueño. "A mí me dan un millón de dólares, soy del canal, me dicen que tengo que estar ahí y no voy, les digo que mi contrato no lo incluye. ¡Me ponés en esa tribunita y me matás para toda la vida!”, aseguró.

De todas formas, pese a sus diferencias, le deseó lo mejor al ciclo por los trabajos que genera el show. “Ojalá que le vaya bien. Porque ¿Cuánta gente labura? Después algunos criticaron las bailarinas puestas de florero ahí, como que por ahí ya está en desuso. Pero son críticas de redes, tampoco sabemos si representan a la mayoría de la gente”, remarcó el conductor de Bendita.

A continuación, Casella expuso su teoría sobre el futuro del ciclo: “El número, número de Tinelli, cómo volvió, cuánto se lo quiere o no, se va a saber dentro de un mes, una vez que ya decantó todo…o tal vez diez días. Pero los números que hizo, América creo que los hizo con un partido de la selección, si es que esto pasó". "Yo igual no vi casi nada, no me gustan los formatos de los concursos de canto y baile”, concluyó.