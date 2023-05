Se pudrió todo en América: Tinelli recién llegó y ya "boludeó" a Baby Etchecopar

Marcelo Tinelli recién puso un pie en América y ya se la pudrió a Baby. Qué dijo el nuevo gerente artístico del canal sobre Etchecopar.

Marcelo Tinelli es el nuevo gerente artístico del canal América y también tendrá injerencia en la señal de cable A24. Es por esta razón que, en las últimas horas y tras pocas semanas desde su desembarco, el exconductor de El Trece tuvo palabras irónicas hacia Baby Etchecopar. "Lo boludeó un poquito", analizaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Con la llegada de Marcelo Tinelli, Baby Etchecopar lo advirtió públicamente y avisó que no permitirá que le den ordenes y que su programa (Basta Baby) no se modificará. En este sentido, y en diálogo con Socios del Espectáculo, "El Cabezón" respondió: "Dijo que no va a recibir ninguna orden mía, dijo Baby Etchecopar. Yo, la verdad, lo banco a Baby, lo admiro mucho y le digo que tiene razón, y aprovecho para decirle que me parece bien que no reciba ninguna orden mía”.

“Al contrario, yo voy a ir un día al programa de él con un anotador y quiero que él me diga las órdenes a mí y voy a anotar todas las cosas que él me diga para ponerlas en práctica en la pantalla de América. Yo creo que él sabe mucho más que yo de esto, así que valoro lo que dice”, sentenció Marcelo Tinelli. En ese momento, los periodistas de Socios del Espectáculo coincidieron en que "El Cuervo" lo "boludeó" al periodista de A24.

El dictamen de Rolando Graña por la llegada de Tinelli a América

Los humores de algunas figuras de América TV se habrían caldeado tras la llegada de Marcelo Tinelli a la señal, en el cargo de la gerencia artística de la señal. La convulsión que esto generó hizo que se filtrasen algunos comentarios de periodistas que estarían con malestar por la presencia del exconductor de El Trece y uno de ellos habría sido Rolando Graña, actual gerente periodístico del Grupo América, quien salió a aclarar los rumores de enfrentamiento.

Uno de los cronistas de Socios del Espectáculo (El Trece) fue a buscar a Rolando Graña y le preguntó: "Se habla sobre la llegada de Marcelo, Graña molesto...". Ante estos dichos, el periodista se mostró firme y afirmó, en tono cortante: "No, somos gente de la industria...".

No dando el brazo a torcer, el periodista volvió a presionar a Graña y expresó: "Baby está molesto... Me dijo 'lo saco a patadas si Tinelli me ocupa la cochera'". Sobre los dichos de su compañero, el gerente periodístico de América TV indicó: "Baby me gasta a mí...". Y para terminar con las versiones que lo muestran enfrentado a "El Cabezón" Graña sostuvo: "Todos somos gente de la industria, salimos en cámara, laburamos poniendo la cara, pero somos gente de la industria, de los escritorios. Somos gente de la industria, no somos gente caprichosa".