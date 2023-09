Internas en América TV: conductor se cansó de Tinelli y le dijo que es un "falso"

Un famoso conductor de América TV hizo un fulminante comentario contra Marcelo Tinelli tras haber realizado su estreno en el Bailando 2023. El impensado conflicto que genera una interna en el canal.

No todo es alegría en América TV tras el debut de Marcelo Tinelli al frente del Bailando 2023, programa que llegó por primera vez a dicha pantalla tras su salida de El Trece. En las últimas horas, se desató una impensada interna en el canal del Grupo América, donde un famoso conductor fulminó a "El Cabezón" y lo tildó de "falso".

El nuevo estreno de Tinelli, de 63 años, generó reacciones muy positivas, aunque también negativas en el mundo de la TV y el espectáculo argentino. Entre las críticas, se destacó nada menos que la de Baby Etchecopar, presentador de A24, canal que pertenece al Grupo América, liderado por el empresario Daniel Vila.

"14 cámaras tiene Marcelo. Nosotros tenemos como dos, ja", comenzó el siempre verborrágico Etchecopar en la jornada del pasado lunes 4 de septiembre, mismo día que el Bailando 2023 comenzó en la pantalla de América TV. Luego empezó a cantar "Twist and shout", de Los Beatles, el tradicional tema que Marcelo Tinelli ha utilizado durante mucho tiempo para comenzar sus programas.

Luego, con su tradicional lengua filosa, Baby se alegró por no haber aceptado formar parte del canal de aire y también se mostró disconforme con el presupuesto de dinero que el Grupo América le brinda a Tinelli para el armado del Bailando: "¿Se acuerdan cuando me dijeron 'venite al aire, tenés que estar al aire del prime time, en el horario central'? 'No, no, dejame en el cable'. Ahora estaría yo hasta las 4 de la mañana. Nosotros estamos cuartos y el otro está con 20 palos verdes...". Y al referirse al teñido que el conductor se hizo en el pelo, lanzó: ¡Andá a cagar helado de limón! ¡Andá a cagar!".

Baby Etchecopar lanzó duras críticas contra Marcelo Tinelli.

En tanto, Etchecopar se refirió a la situación de Fernando Dente, que a partir de la llegada de Tinelli tuvo que comenzar a salir al aire con Noche al Dente mucho más tarde: "Cuando Dente llegó a este canal, agarró una pelota y le puso la cara de Marcelo 'Tinelli, hola. Ay, Marcelo, qué perfume... llegué al gimnasio y sentí el perfume, era Marcelo que estaba allá en el fondo..., ¡mierda te hizo, te mandó a las 12!".

"Viste que te dije, no confiés... ¡es falso! No confiés que te va a cagar. Menos mal que era amigo, amigo de la hija... 'te admiro, Marcelo. Y 'yo también te admiro, Dente'. ¡Andá, tomá! Y si se le estira el Bailando porque Pampita se dobló el tobillo..., vas a las 3 de la mañana", agregó el presentador de Basta Baby. Y le recomendó a Dente: "Vos traete una cama inflable y quedate maquillado que cuando termina Marcelo, te llama para arrancar".

Finalmente, Etchecopar señaló que "hay mucha plata puesta en Tinelli" y también lanzó una fuerte advertencia para los directores del canal, a quienes les prometió que hará una mejor marca de rating que Marcelo: "Dentro de un mes, me lo como crudo...".

América TV levanta a Marcelo Tinelli en el Bailando 2023 por un motivo inesperado

Si bien hizo picos de 15 puntos y en su segunda emisión alcanzó los 11, Marcelo Tinelli no quiere dejar ningún detalle librado al azar. Es por eso que, teniendo en cuenta que Argentina debuta en Eliminatorias este jueves a las 21 horas, decidió postergar su programa y así preservar las estadísticas que tan favorables le fueron hasta el momento.

A las 20 horas de este jueves, LAM estará al aire en su franja habitual con la conducción de Ángel de Brito. Luego, vendrán los cambios sustanciales: como la Selección Argentina juega ante Ecuador a las 21 horas y posiblemente gran parte del rating se lo lleve este partido, Marcelo Tinelli decidió postergar el Bailando 2023.

De este modo, Fer Dente y Noche al Dente volverán a su viejo horario de las 22, tal y como antes del arribo del Bailando 2023 a la pantalla de América TV sólo por el día jueves. Luego de este envío, a las 23:15, habrá un especial de Polémica en el Bar con la conducción de Marcela Tinayre.