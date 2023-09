Beto Casella dijo lo que todos piensan del Bailando 2023: "Un mes"

Beto Casella hizo un profundo análisis sobre la vuelta del clásico programa de Marcelo Tinelli a la televisión. La conductor de Bendita TV había hecho picantes comentarios sobre su colega.

El regreso del Bailando a la televisión sigue despertando polémicas. El show encabezado por Marcelo Tinelli debutó la semana pasada y no pasó desapercibido ni por el público, tuvo excelentes números de rating, ni por sus colegas. En esta ocasión fue Beto Casella el que hizo fuertes declaraciones sobre el programa de América TV.

Esta no es la primera vez que el conductor de Bendita TV dispara munición gruesa contra el gerente artístico de América. Casella fue uno de los que levantó la voz cuando se especuló que Tinelli iba a grabar la competencia de baile en estudios de El Nueve. "Es raro porque va a venir a canal Nueve a grabar cuando va a estar compitiendo con nosotros. Es como que TN venga a grabar un programa a los estudios de C5N en Olleros", manifestó Beto cuando empezaron a circular los rumores de acuerdo entre los directivos de ese canal y el "Cabezón" de Bolivar.

Ahora el conductor hizo un profundo análisis sobre la primera semana del Bailando 2023 en el aire y compartió una filosa teoría sobre el futuro del programa. En esta ocasión, las declaraciones de Casella fueron en Nadie Nos Para, el programa que conduce en Rock&Pop de 9 a 13.

“Tinelli tiene esa cosa de que tiene que tener toda una corte ahí", señaló Beto, en referencia a los integrantes de diferentes programas de la señal que se presentan al estudio del Bailando por un Sueño. "A mí me dan un millón de dólares, soy del canal, me dicen que tengo que estar ahí y no voy, les digo que mi contrato no lo incluye. ¡Me ponés en esa tribunita y me matás para toda la vida!”, aseguró.

De todas formas, pese a sus diferencia, le deseó lo mejor al ciclo por los trabajos que genera el show. “Ojalá que le vaya bien. Porque ¿Cuánta gente labura? Después algunos criticaron las bailarinas puestas de florero ahí, como que por ahí ya está en desuso. Pero son críticas de redes, tampoco sabemos si representan a la mayoría de la gente”, remarcó el conductor de Bendita.

A continuación, Casella expuso su teoría sobre el futuro del ciclo: “El número, número de Tinelli, cómo volvió, cuánto se lo quiere o no, se va a saber dentro de un mes, una vez que ya decantó todo…o tal vez diez días. Pero los números que hizo, América creo que los hizo con un partido de la selección, si es que esto pasó". "Yo igual no vi casi nada, no me gustan los formatos de los concursos de canto y baile”, concluyó.

Edith Hermida se hartó y dijo lo que muchos piensan de Marcelo Tinelli

Edith Hermida es una de las panelistas más resonantes de la televisión debido a sus filosas acotaciones en Bendita TV, el ciclo de El Nueve que la tiene como una de sus integrantes históricas, pues está desde la segunda temporada del ciclo. La locutora creó un estilo en los más de 15 años que lleva al aire y es quien reemplaza a Beto Casella cuando se ausenta. De esa manera, su palabra suele tener repercusión mediática y así se dio con un reciente comentario sobre el Bailando por un Sueño y Marcelo Tinelli.

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión por América TV, canal donde se desempeña como gerente artístico desde mayo de este año, generó un sinfín de comentarios en redes, muchos de ellos detractores. La panelista de El Nueve demostró su hartazgo ante ese tipo de mensajes en el mundo cibernético y fue letal con quienes criticaron la vuelta del expresidente de San Lorenzo.

"A mí no me gusta tanto twittero negativo. Es un programa argentino que arranca y que da mucho trabajo. A todos los que se enojaban y lo criticaban, Tinelli es un tipo que apuesta al país que elige, en una tele que esta medio devaluada, aportar. Y no opta por irse a vivir a Uruguay, como otros famosos. Apuesta a un sueño", subrayó Hermida desde su silla de Bendita. "También se lo vuelve a notar más cómodo en este formato y no en el anterior, con los cien jurados ese programa no le quedaba bien, pero en cambio este formato le queda muy bien a Tinelli", completó.