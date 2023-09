Marcelo Tinelli se hartó y destrozó a una de las grandes figuras del Bailando: "Traidor"

El conductor protagonizó un tenso momento en vivo y no pudo contenerse al hablar de una estrella que tuvo una actitud que no le gustó en lo absoluto.

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión hizo que muchas figuras que llevaban años alejadas de la farándula volvieran a formar parte del medio. Sin embargo, hubo una estrella que apareció en el Bailando 2023 y le generó mucha bronca al conductor. Por este motivo, no tardó en apuntar contra él y hacer un fuerte descargo en el vivo del ciclo de América TV.

Una vez que terminó la apertura del programa, Tinelli ingresó al estudio y, tras unas sentidas palabras, agradeció a todas las personas presentes en el estudio. Fue entonces cuando se percató de la presencia de El Mago sin Dientes en la tribuna, famoso personaje de Showmatch que el año pasado decidió irse a bancar el programa de Telefe. Por este motivo, el conductor no pudo contenerse y fue contundente.

"Ahí está El Mago sin Dientes, que una vez nos garcó y fue a hacer Gran Hermano al otro canal", empezó por decir Tinelli. Sin embargo, luego añadió para quitar el dramatismo: "Hoy, perdonado por todos nosotros está acá con nosotros". Sin embargo, esto no pasó desapercibido por los locutores, quiénes rápidamente empezaron a gritar: "¡Mago traidor!".

Marcelo Tinelli le tiró un palito a su hijo y lo expuso en el Bailando 2023: "No entendí"

Este lunes, Marcelo Tinelli volvió a la televisión más recargado que nunca. El famoso conductor tuvo su regreso al Bailando 2023 fiel a su estilo y, tras hacer la clásica apertura del programa, aprovechó a hacerle una fuerte recriminación en vivo a su hijo mayor, Francisco.

En su ronda de agradecimientos, el conductor remarcó la presencia en el estudio de su hija mayor, Micaela. La joven fue la única de los 5 hijos de Tinelli que apareció en el programa y, según remarcó el también productor, todos tenían una excusa válida menos Francisco. Por este motivo, hizo un fuerte e irónico comentario sobre el tema.

"Le mando un beso a mi hijo Fran que me dijo ‘Voy papá’ y el ‘voy papá’ sabés que es seguro. No vino", empezó por decir el conductor con un rostro bastante serio. Luego, sumó: "Pero está en casa, se ve que no entendí yo y me dijo que voy era en casa". Por último, ironizó contundente sobre el tema: "Es de esas personas que decís ‘contá con él’ y está..".

Por otro lado, Tinelli también explicó por qué el resto de sus hijos no estuvieron en el estudio. "Le mando un beso a mi hija Cande que está en España ahora con su novio Coti. Nos iba a estar viendo, pero son cinco horas de diferencia, lo verá mañana", empezó. Luego, sumó: "Juanita que la amo y sabe que me emociono cada vez que la veo en una pasarela, me llamó y me dijo que tenía un orzuelo tremendo. Y Lolo quería estar acá, pero está con la mamá porque mañana tiene que ir al colegio".